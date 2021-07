Diebin will Kettensäge per Hose stehlen

Dumm, dreist oder dummdreist: Diebin will Kettensäge per Hose stehlen – Zu Zeiten des Stummfilms standen die Menschen vor einem Problem: So etwas hatte es vorher nicht gegeben, ein Zug, der auf den Betrachter zufuhr, war lebensecht, so neu, dass Menschen damals im Lichtspielhaus in Panik gerieten, Todesangst ausstanden. Heute stehen wir vor einem ähnlichen Problem, wenn auch umgekehrt: Jede Aufnahme, die wir sehen, wirkt unecht, teils absurd, könnte auf digitalem Wege gefälscht sein. Man nehme dieses Video.

Es zeigt die Aufnahmen einer Sicherheitskamera. Was sich in den kommenden rund zwei Minuten abspielen wird, wirkt so bizarr, so unglaublich, dass man es hier mit einem gut gemachten Fake zu tun zu haben glaubt. Doch dem ist wohl nicht so. Was wir zu sehen bekommen, erinnert an den Computerspiel-Klassiker „The Curse of Monkey Island“.

Hose ohne Boden?

Im Spiel gibt es eine Szene, in der „Held“ Guybrush ein Wattestäbchen von der Länge eines Besenstils an sich nimmt – und es irgendwie schafft, das Ding komplett in seiner Hose unterzubringen. Die Frau aus diesem Video, die ein offensichtliches Interesse an einer Kettensäge der Marke Stih hegt, versucht sich in einer ähnlichen Disziplin. Nur, dass ihre Hose kein bodenloses Videospiel-Inventar ist, sondern eben eine … naja, Hose.

In der echten Welt haben die Dinge nun mal Masse und Gewicht – und wir somit knapp zwei Minuten etwas Unterhaltsames zum Schauen. Die Frau soll später nicht mit der Säge durch die Kasse gekommen sein und musste unverrichteter Dinge abziehen – sie wurde wohl gefasst und ihr Versuch zur Anzeige gebracht.