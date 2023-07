Drohung an Musk? Zuckerberg postet Oben-ohne-Foto – Man kennt es aus dem Kindergarten, dass streitende Buben sich gerne mal mit dem Schäufelchen im Sandkasten gegenseitig auf den Kopf hauen. Und wenn diese Buben nun irgendwann erwachsen werden, sind sie … nun ja, immer noch Buben. Daran ändert auch der Status als Tech-Millionär nichts, wie die aktuelle Fehde zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg mehr als eindrucksvoll beweist.

Was als verbaler Austausch von Spitzfindigkeiten vor dem Hintergrund des Starts des neuen Twitter-Konkurrenten „Thread“ in den sozialen Medien begann, hat sich in zwischen fast schon zu einem Event mit dem Charakter einer Schulhofprügelei ausgeweitet.

Nach einem Seitenhieb gegen dessen Konkurrenten warnte ein User Musk zunächst sicherlich augenzwinkernd davor, sich besser vor den Kampfsport-Fähigkeiten des Facebook-Gründers zu hüten, der sich seit geraumer Zeit der körperlichen Ertüchtigung äußerst zugetan zeigt. Musk twitterte zurück, dass er bereit für einen Cage-Fight sei, wenn Zuckerberg mitmache – „lol“.

Zuckerberg darauf: „Sag mir wo“.

Seither rennen aufgebrachte Menschen über die Schulhofflure der sozialen Medien und künden von dem bevorstehenden Kampf, den die anwesenden Erwachsenen bislang noch als reinen Blödsinn abtun – allerdings wird der große Showdown der beiden Rich-Kids immer wahrscheinlicher.

Selbst die US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC rechnet inzwischen damit, dass sich Musk und Zuckerberg auf gut deutsch gegenseitig auf die Fresse hauen werden und spricht in diesem Zusammenhang sogar schon vom „größten Kampf in der Geschichte“.

Wie eine realgewordene Folge „Celebrity Deathmatch“.

Und tatsächlich nimmt die Eigendynamik, die dieser Streit inzwischen entwickelt hat, die beiden Helden dieser Geschichte offenbar vollkommen ein. Anfang Juli postete ein gutgelaunter Musk etwa ein Bild mit seinen gleich drei Trainern.

Natürlich musste Zuckerberg nun wieder nach- und noch einen obendrauf legen und präsentierte sich nun ebenfalls nach einem Training, allerdings mit freiem Oberkörper, um der Welt und vor allem wohl seinem Gegner von seiner – zugegebenermaßen ausgeprägten – Fitness zu künden.

Neben Zuckerberg sind auf dem Bild auch noch die MMA-Promis Israel Adesanya und Alex Volkanovski zu sehen. Der Meta-Chef schriebt dazu: „No fugazi with Mark. This is serious business“ (zu deutsche etwa: Keine Spielchen mit Mark. Das hier ist ernst).

Man darf gespannt sein, wie die Sache weitergeht. Müssten wir wetten, würden wir aber wohl darauf tippen, dass Zuckerberg am Ende die Schaufel bekommt. Außer natürlich Musk baut sich eine Art Exoskelett oder so etwas in der Art – wundern würde uns das nun auch nicht mehr …

