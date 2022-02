Drogenbeauftragter fordert: Abgabe von Bier und Wein erst ab 18 Jahre – In Deutschland wurde schon immer heiß diskutiert, wenn es um den Alkoholkonsum von Minderjährigen geht. Derzeit darf unter Aufsicht einer sorgeberechtigten Person ab 14 Jahren Bier, Wein oder Schaumwein getrunken werden. Dies besagt das aktuelle Jugendschutzgesetz, was dem Drogenbeauftragten der Regierung, Burkhard Blienert, allerdings ein Dorn im Auge ist.

Blienert will nun dagegen vorgehen und fordert eine Neuregelung, die die Abgabe von Alkohol an Minderjährige untersagt. So erklärte Blienert von der SPD gegenüber „Der Welt“: „Was politisch möglich ist, werden wir sehen. Was jedenfalls so gar nicht geht, ist das sogenannte begleitete Trinken. […] Wir müssen von einem freien Wildwuchs sukzessive zu einem regulierten, kontrollierten Umgang mit Tabak und Alkohol kommen. Die Verfügbarkeit ist zu niedrigschwellig.“

Bier, Wein und Schaumwein erst ab 18

Für den Drogenbeauftragten sei es demzufolge sinnvoll, die Abgabe von zum Beispiel Bier an 16jährige zu verbieten und auf das Alter von 18 Jahren anzuheben. Burkhard Blienert ist darüber hinaus nicht nur der Alkohol ein Dorn im Auge, sondern auch Tabak. Für ihn sei es ein Paradoxon, dass man Tabak rund um die Uhr überall in Deutschland an Automaten erwerben kann. Für ihn müsse auch zu diesem Thema eine Debatte her.

Zudem dürfe für Blienert weder für Alkohol noch Tabak geworben werden. Blienert meint, dass es erforderlich sei „die Werbemöglichkeiten für Alkohol und Tabak ganz deutlich zu beschränken. Auch die Werbung für Glücksspiel halte ich für unangebracht.“ Von ganz ungefähr kommt Blienerts Forderung nach einer Alterserhöhung bezüglich Alkohol bei Minderjährigen nicht.

Erst im vergangenen Jahr hatte das Statistische Bundesamt neue Zahlen vorgelegt, die sich mit dem Alkoholkonsum von Jugendlichen befasst haben. Unter anderem wurde dabei festgehalten, dass gerade der Alkoholkonsum in der sehr jungen Altersgruppe zwischen 10 und 15 Jahren gestiegen sei.

Quelle: spiegel.de