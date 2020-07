Mann stiehlt Riesen-Dildo am helllichten Tag

Dreister Diebstahl: Mann zockt Riesen-Dildo am helllichten Tag ab – Es ist ein absolutes Schwerverbrechen, geschehen am helllichten Tag. Der Täter schert sich nicht um die Konsequenzen seines kompromisslosen und rabiaten Handelns. Er zieht die Nummer durch. Eiskalt. Dabei entkommt er mit seiner Beute, ohne dass jemand auch nur in Erwägung ziehen würde ihn aufzuhalten – seht diesen dreisten Dildodiebstahl mit eigenen Augen.

Die Maße des Beuteguts: knapp 91 Zentimeter Länge bei einem Gewicht von satten 40 Pfund. Der Tatort: ein Sexshop in den USA, genauer gesagt die Deja Vu Love Boutique in Las Vegas. Dort lud sich der Täter den gewaltigen Johannes auf die Schulter und spazierte damit in aller Ruhe aus dem Geschäft. Dass ihn die Sicherheitskamera dabei aufzeichnete, schien den Mann nicht zu stören.

„Er hob ihn einfach auf und ging damit hinaus“, so Ladenmitarbeiterin Laura, die anonym bleiben möchte, gegenüber der Huffington Post. Aus einem Bericht von „TMZ“ geht zudem hervor, dass der Mann den gestohlenen Riesendildo in aller Seelenruhe in sein Auto lud und dann einen „sauberen Abgang“ hinlegte.

Das Sextoy ist übrigens nicht nur blanke Dekoration des Ladens, wie man bei der gewaltigen Größe denken könnte – es ist ein echter Dildo und hört auf den Namen „Moby“. Wert des Kameraden: 1.250 US-Dollar.

Quelle: huffpost.com