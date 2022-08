Dramatischer Augenblick: 40 Meter lange Superyacht versinkt vor Italien – Wie die italienische Küstenwache meldet, geriet eine Superyacht am Wochenende zum 20. August 2022 rund 14,5 Kilometer vor dem bei zahlungskräftigen Touristen beliebten Ort Catanzaro Marina in schwere See. Fünf Mannschaftsmitglieder sowie vier Passagiere an Bord mussten gerettet werden. Nur Minuten, bevor die millionenschwere Yacht den Fluten anheimfiel, konnte die Küstenwache die Personen evakuieren.

Die italienische Küstenwache war es auch, die auf ihrer Facebook-Seite als Erstes das Video teilte. Die Yacht trug demnach den Namen „My Saga“. Schwere Querwinde hätten das Schiff gepaart mit Wellengang in arge Bedrängnis gebracht. Ein Teil des Wasserfahrzeugs geriet kurzzeitig unter Wasser, was zu einem Einbruch führte, der das Gewicht verlagerte. Binnen Minuten war das ganze Oberdeck überflutet:

Die Yacht begann unaufhaltsam zu sinken.

Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beachtenswert ist die Geschwindigkeit, mit der das Schiff unterging. Die Küstenwache von Catanzaro erläuterte bei Facebook, dass der Vorfall nach wie vor untersucht werde. Dort schrieb man wörtlich: „In den letzten Tagen war die Küstenwache von Crotone damit beschäftigt, die Rettung der Insassen einer 40-Meter-Yacht zu koordinieren, die von Gallipoli aus in Richtung Milazzo gestartet war und dann etwa neun Meilen vor der Küste von Catanzaro Marina sank.“

Weiter hieß es: „Komplexe Maßnahmen wurden durchgeführt, um die vier Passagiere und die fünf Besatzungsmitglieder zu retten, wobei zugleich die Autobahnpolizei CP321 des Commando di Crotone sowie eine Einheit von Frontex und ein Schlepper im gleichen kalabrischen Hafen eingesetzt wurden. Die sich verschlechternden meteorologischen Bedingungen und die allmähliche und zunehmende Schräglage des Schiffes auf seiner Längsachse machten jeden Versuch, das Schiff in kurzer Zeit zu schleppen, undurchführbar.“

Abschließend konstatiert die Behörde:

„Die Ermittlung der Ursachen, die zum Untergang geführt haben, steht im Mittelpunkt einer gezielten behördlichen Untersuchung durch das Kommando der Küstenwache von Catanzaro.“ Stand dieses Artikels ist nicht bekannt, was endgültig zur Flutung und dem Untergang der „My Saga“ führte, die unbestätigten Gerüchten zufolge einem Oligarchen gehören soll. Das Videomaterial einer sinkenden Superyacht ging binnen kürzester Zeit viral, wurde millionenfach geklickt und sorgte für zehntausende Kommentare.

