Dramatische Szenen vor Strip-Club: Türsteher hält Amokläufer auf – Es ist der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Türstehers zu verdanken, dass es in einem Strip-Club in der US-amerikanischen Stadt Tampa nicht zu einer Tragödie kam. Videoaufnahmen dokumentieren, wie ein 44-Jähriger versucht, sich mit einer Teufelsmaske bekleidet und einer Waffe in Hand Zutritt zu dem Etablissement zu verschaffen, glücklicherweise aber bereits am Eingang scheitert.

Wie das amerikanische Magazin „Daily Beast“ berichtet, handelt es sich bei dem Täter um einen Mann namens Michael Rudman.

Die von der Polizeibehörde von Tampa veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie sich dieser zielstrebig zur Eingangstür des „Mons Venus“ begibt und bereits die Tür öffnet. Doch als wären die rote Teufelsmaske auf dem Kopf und die Taschenlampe nicht bereits Warnung genug, bemerkt der diensthabende Türsteher Manny Resto auch noch die Schusswaffe und zögert nicht lange.

Resto – der einst als professioneller Wrestler unter dem Spitznamen „Puerto Rican Punisher“ im Ring stand – greift zu und versucht, Rudman zu entwaffnen. Dabei löst sich ein Schuss, die Menschen vor dem Club fliehen in Panik. Während die beiden Männer miteinander rangeln, fällt die Waffe zu Boden und es gelingt dem Türsteher, sie als Erster wieder aufzuheben.

Doch obwohl dieser die Pistole nun auf Rudman richtet, geht dieser abermals auf seinen Kontrahenten los, um sich der Waffe wieder zu bemächtigen. Doch es ist bereits zu spät: Mehrere Männer kommen Resto zur Hilfe und schließlich gelingt es, den Täter auf dem Boden festzunageln und die Polizei zu alarmieren.

Wie diese später bekanntgab, hatte Rudman nicht nur Worte „Kill“ und „Darkk One“ auf seine Arme geschrieben, sondern in seinem vor dem Club geparkten Pick-up auch noch mehrere Magazine, Messer und Schusswaffenholster gebunkert.

Zu den Motiven für die vermeintliche Tat ist bislang noch nichts bekannt, lediglich, dass Rudman den Club einen Tag zuvor als Kunde besucht hatte.

Aktuell befindet sich der 44-Jährige im Gefängnis und wartet dort auf seine Verhandlung wegen versuchter schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe sowie deren Kauf und Besitz.

Zwar sind Schusswaffen in den USA bekanntlich legal, gegen Rudman war erst ein Jahr zuvor jedoch eine Risikoschutzverfügung erlassen worden. Eine solche greift immer dann, wenn bei einer Person der berechtigte Verdacht besteht, dass diese sich selbst oder andere verletzten könnte.

Der Besitz einer tödlichen Schusswaffe nebst Munition ist in einem solchen Falle aus naheliegenden Gründen untersagt.

Vonseiten des Interimspolizeichef von Tampa heißt es im Rahmen einer Pressekonferenz: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir hier über eine Massenerschießung hätten diskutieren müssen, wenn die tapferen Männer hier nicht gewesen wären. Ich bin dankbar, dass unsere Beamten diese Person in Gewahrsam nehmen konnten, bevor sie die Möglichkeit hatte, das auszuführen, was sie geplant hatte.“

Quellen: thedailybeast.com , tag24.de