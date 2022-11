Dokumentation: Das Waffenarsenal der Bundeswehr – In den letzten Jahren wurden etliche Missstände innerhalb der Bundeswehr publik. Insbesondere, was die Ausstattung der deutschen Armee anbetrifft. Erst kürzlich mahnte der Heeresinspekteur, dass die Bundeswehr derzeit nicht voll einsatzfähig sei.

Eine gewaltige Finanzspritze in Form des 100-Milliarden-Euro-Pakets der Bundesregierung soll dies aber ändern. So oder so besitzt die Bundeswehr dennoch mächtige Waffen, um diese im Verteidigungsfall einzusetzen oder wie schon geschehen in Auslandseinsätzen zum Einsatz kamen.

Eine neue „Welt“-Dokumentation befasst sich nun genau damit, dem Waffenarsenal der Bundeswehr, und ist ab sofort auf YouTube verfügbar. Hierbei weist die Doku auf die Schlagkraft einer Armee hin, die davon abhängt, welche Waffen sich im Arsenal befinden. Und hier kann die Bundeswehr auf allerhand hochmoderne und effektive Waffensysteme blicken.

Die stärksten Waffensysteme der Bundeswehr

Ihr Einsatz ist dabei überaus vielseitig und reicht vom Kampf gegen kleinere Terrororganisationen bis hin zum Schutz von Feldlagern in Kriegsgebieten und natürlich zur Heimatverteidigung. In der Dokumentation werden nun die stärksten Waffensysteme der Bundeswehr mit unter anderem dem Lenkflugkörper Taurus KEPD-350, dem Kampfpanzer Leopard 2A7V, dem Flugabwehrsystem MANTIS bis hin zur Granatmaschinenwaffe 40mm (GraMaWa) vorgestellt.

Überaus detailliert und ausführlich mit imposanten Bildern, etliche Interviews mit Soldaten inbegriffen. Wer sich darüber hinaus für die Ausrüstung und Bewaffnung der Bundeswehr interessiert, bekommt HIER einen umfangreichen Überblick darüber.