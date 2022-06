Disneyland Paris: Parkmitarbeiter crasht Hochzeitsantrag – Freizeitparks dienen neben all ihren offenkundigen Zwecken auch gerne als Kulisse für Hochzeitsanträge. Disneyland steht dabei mit dem malerischen Märchenschloss im Hintergrund wohl an vorderster Stelle. Außer, der Antrag läuft wie in dem Vorfall, bei dem ein Paar während des vielleicht wichtigsten Augenblicks von einem Mitarbeiter gestört wurde, der den unvergesslichen Tag „ruinierte“. Im Video im Anschluss ist der Vorfall zu sehen.

Vor Dornröschens Märchenschloss kniet ein Mann in dem Clip, der viral ging, vor seiner zukünftigen Lebensgefährtin. Doch gerade, als er den Antrag mit der alles entscheidenden Frage formulieren will, läuft ein Mitarbeiter herüber – und schnappt dem Mann die Schatulle mit dem Ring aus der Hand. Sein Grund, den er gegenüber dem Paar äußert:

„Ja, schon toll, aber hier drüben wird er noch besser.“

Damit bezog er sich offenkundig auf den Antragsmoment und das Motiv – was umstehenden Parkbesuchern Buhrufe entlockte. Unklar ist, ob der Bereich, in dem sich das Paar aufhielt, von Besuchern nicht betreten werden darf, oder ob der Mitarbeiter versuchte, den beiden mit einem schöneren Ort einen noch schöneren Moment zu bereiten. Fest steht für das Portal „LADbible“, das über den Vorfall berichtet: Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter gewählt werden können.

Wie „Newsweek“ berichtet, hat sich ein Sprecher von Disney nach dem Vorfall für die unangenehme Situation entschuldigt: „Wir bedauern, wie dies gehandhabt wurde. Wir haben uns bei dem beteiligten Paar entschuldigt und eine Wiedergutmachung angeboten.“ Welche Form diese Entschädigung angenommen hat, war Stand dieses Artikels nicht bekannt. „LADbible“ erwägt, ob das Paar die kommende Hochzeit vielleicht ja im Dornröschenschloss feiern dürfe?

