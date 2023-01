„Diskriminierungssensibler Sprachgebrauch“: Berliner Polizisten sollen nicht mehr „südländisch“ sagen – Polizeibeamte in Berlin sind künftig angehalten, auf eine vorsichtigere Wortwahl zu setzen. Laut einem Bericht der „Bild“, liegt dieser eine entsprechende Empfehlung für „diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch“ vor, die vonseiten des Landeskriminalamtes (LKA) erfolgt ist, und der die Beamten entnehmen können, welche Begriffe offiziell als „angemessen“ erachtet werden.

Wie es darin heißt sollen Polizisten künftig „westasiatisch“ statt „südländisch“ sagen.

Als Erklärung wird angeführt, dass „südländisch“ in geographischer Hinsicht als ungenau gelte und durch „verfassungsfeindliche Medien negativ belegt“ sei.

Zwar gab es mit Blick auf die Polizei in der Hauptstadt in jüngster Zeit tatsächlich Diskriminierungsvorwürfe, Rainer Wendt, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, befürchtet mit Blick auf die sensible Wortwahl jedoch eine „Verschleierung der Realität“.

Gegenüber „Bild“ erklärte er:

„In Berlin sind junge Männer aus der Türkei, dem Irak oder dem Libanon nicht selten in Straftaten verwickelt.“ Eben jene Personen nun als „Westasiaten“ zu bezeichnen, verwische Wendt zufolge die Lebenswirklichkeit.

Auch der Begriff „Flüchtling“ soll ad acta gelegt und durch „schutzsuchende Menschen“ ersetzt werden. Statt „Asylbewerber“ sollen die Berliner Beamten „Asylsuchende“ benutzen.

Wendt hält diese Empfehlungen für irritierend und kritisiert, dass sie mit Blick auf die vielen zu bewältigenden Probleme in Berlin „wie eine Verhöhnung der Belegschaft“ wirken.

„Die beste Sprachschule hilft nichts gegen die Schattenseiten der Migrationspolitik.“

Auch vonseiten der Union gibt es Kritik. „Die Berliner Polizisten haben Vertrauen und politische Rückendeckung verdient statt eines links-grünen Sprachkodex“, zitiert „Bild“ den Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries von der CDU. „Es wird nichts besser, wenn man die Dinge nicht beim Namen nennt.“

Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, bläst in das gleiche Rohr: „Falsch verstandene Rücksichtnahme von Rot-Rot-Grün ist bei einer Täterbeschreibung fehl am Platz.“ Immerhin müsse eine Beschreibung objektiv zutreffend und für alle verständlich sein.

„Das beinhaltet auch alle äußeren Merkmale eines Täters oder einer Täterin.“

