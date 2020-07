Edeka wendet sich in offenem Brief gegen Discounter-Riesen Aldi und Lidl – Zwischen Aldi und Lidl tobt schon lange ein erbitterter Konkurrenzkampf – diesen hievte Lidl vorige Woche als Antwort auf einen Prospekt von Aldi Süd mit einem „märchenhaften Werbespot“ mit Zauberspiegel in eine neue Phase. Das Video dazu findet ihr unten. Nun hat sich die Supermarktkette Edeka in den Zweikampf der Discounter eingemischt.

Die Kontrahenten haben einen offenen Brief erhalten. Darin kritisiert Edeka den rücksichtslosen Preiskampf der beiden Firmen, durch den „ein besonderer Druck auf der gesamten Wertschöpfungskette mit allen bekannten Vorzügen sowie Herausforderungen“ laste, wie es in dem Schreiben heißt.

Auch die Werbekampagnen der beiden Unternehmen bekamen ihr Fett von Edeka weg.

Seit der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent im Zuge der Corona-Krise versuchen die beiden Discounter Aldi und Lidl, sich in Sachen Preisen zu unterbieten und fassen sich dabei gegenseitig nicht mit Samthandschuhen an. So hatte ein Aldi-Süd-Prospekt einen randvollen Einkaufswagen für 97,30 Euro gezeigt und Vergleichspreise der Konkurrenz dazu gepackt.

Bei Lidl sollte der gleiche Wageninhalt demnach 99,75 Euro kosten, bei Edeka gar mit 101,30 Euro zu Buche schlagen. Aldi Süd entfernte das Bild in der Online-Version des Prospekts später. Lidl schaltete trotzdem zwei Ganzseiter-Anzeigen in der „Bild“ als Antwort, legte zudem besagtes Werbevideo nach, das ihr unter diesem Artikel findet.

Unmissverständlich verweist der Discounter darauf, selbst der Preiskönig zu sein. In der Edeka-Reaktion bekommen nun beide Kontrahenten Gegenwind. So heißt es in dem offenen Brief zu den beiden Werbekampagnen der Discounter: „Im Vergleich scheint immer derjenige besser abzuschneiden, der den jeweiligen Warenkorb zusammengestellt und die entsprechende Werbeanzeige geschaltet hat.“

Weiter schrieb Edeka in seinem Brief „an die Verbraucherinnen und Verbraucher im Südwesten“, „dass der Preis für ein Produkt nicht das alleinige Kriterium sein muss.“ Selbstbewusst heißt es in der Spottrede seitens Edeka: „Wir versichern Ihnen: Den Weg zum Discounter können Sie sich sparen!“

Ein eindeutiger Seitenhieb auf Aldi Süd, in deren besagtem Prospekt es noch geheißen hatte: „Teuer kannste dir spar'n“. Bei Edeka betont man, dass Produkte mehr Aspekten unterliegen als nur einem niedrigen Preis. So seien etwa auch Kriterien wie Frische, Genuss, regionale Herkunft, Qualität und nicht zuletzt dasTierwohl entscheidend.

Edeka im Brief:

„Wir können nicht nur günstig. Wir können mehr! Keiner bietet so viele Alternativen wie wir.“ Der offene Brief trifft die Discounter bei ihrer nicht so umfangreichen Auswahl, während Edeka gleichzeitig seine regionalen und ethischen Ansätze für Produkte, etwa auch beim Fleisch, betont. In Zeiten von Dumping-Fleisch und den Tönnies-Skandalen eine nachvollziehbare Strategie.

Zudem verfüge man bei Edeka „zum vergleichbaren Preis“ mit der Discount-Eigenmarke „Gut & Günstig“ auch über ein Preiseinstiegssortiment, könne zudem mit bis zu 50.000 Produkten eine deutlich größere Auswahl anbieten, so die Supermarktkette. Sie möchte in den Preiskampf der beiden Discounter dabei nicht aktiv eintreten.

Quelle: watson.de