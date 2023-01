Direkter Mitbewerber für Amazon, Ebay etc?: Schweizer Onlinehändler nun in Deutschland – Es bahnt sich ein neuer Mitbewerber für Amazon, eBay und andere Versandhausriesen in Deutschland an. Ein Schweizer Unternehmen geht im Onlinehandel mit seinem E-Commerce-Marktplatz an den Start: Galaxus Deutschland.

Dies berichtet „Chip“ und beruft sich dabei auf die „Lebensmittel Zeitung“ sowie Galaxus Deutschland. Demnach wird die Schweizer E-Commerce-Plattform nun auch handverlesenen deutschen Händlern zugänglich gemacht, welche den Vorzug genießen, weder Grund- noch Initialgebühren entrichten, sondern lediglich eine Verkaufsprovision zahlen zu müssen. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung von „galaxus.de“ heißt, können Händler bei dem Online-Warenhaus in Deutschland „ab sofort unter eigenem Namen und ohne Grundgebühren“ Waren verkaufen.

In der Schweiz ist das Unternehmen erfolgreich:

Dort sind bereits über 400 Händler in die Plattform von Galaxus involviert, laut „Chip“ wird dort rund die Hälfte der über fünf Millionen Artikel bei dem Unternehmen über den Marktplatz offeriert. Einen Unterschied bei der Herangehensweise wird es demnach auch auf dem deutschen Markt nicht geben: Das Händlerprogramm ist kuratiert und wird entsprechend betreut. Simon De Toffol, Business Engineer bei Digitec Galaxus. erläutert die Vorgehensweise:

„Unsere Händler sind handverlesen und müssen zur Marke Galaxus passen. Galaxus ist keine unübersichtliche Sammelbörse, auch können sich Händler keinen prominenten Platz im Shop erkaufen. Bei Galaxus pflegen wir die Produkte nach kundenfreundlicher Logik ein.“ Gegenwärtig sind für den Anfang zehn Handelspartner bei „galaxus.de“ eingestiegen, „Chip“ nennt hier etwa ComStern.de, Shopfair24 oder SwissCommerce.

