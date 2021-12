Digitaler Größenvergleich: Das sind die höchsten Gebäude der Welt – Schneller, weiter, höher, besser. So war es seit Anbeginn der Menschheit – und möglicherweise wird es immer so bleiben. Zumindest in Sachen Architektur scheinen der Vorstellungskraft des Homo sapiens so gut wie keine Grenzen mehr gesetzt, immer höher werden die Wolkenkratzer, immer größer die Stadien. Welche Gebäude die höchsten sind, das stellt ein faszinierendes Video nun gegenüber.

Als Maßstab des ganzen fungiert dabei New York City, an dessen gewaltigen Bauten sich so mancher Koloss messen lässt – und dabei irgendwann die Skyline zum Zwergendasein verdammt. Denn der YouTube-Kanal „MetaballStudio“ hat die höchsten Gebäude der Welt aufwendig in 3D berechnet und lässt die Metropole dabei zum gesichtslosen Hintergrund verblassen.

Darunter:

Solche Wolkenkratzer, die sich nach wie vor im Bau befinden – ebenso wie einige zukünftige/futuristische Projekte, deren Realisierung noch aussteht und deren Gigantismus einem schier die Schuhe ausziehen dürfte. Zwei Kilometer Höhe bilden da nicht die Spitze des Eisbergs. Die auf dem Kanal dargestellten Gebäudehöhen werden dabei bis zur Spitze der auf dem Dach platzierten Antennen festgehalten.

Zehn der anerkannt weltweit höchsten Brummer sind mit in der Liste. Bei dem Rest handelt es sich um eine rein subjektive Auswahl, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wie der Kanalbetreiber unter seinem Video betont. Denn es gibt auch gewaltige Telekommunikationstürme, Antennen, Statuen oder Monumente mit schier atemberaubenden Höhen. Doch dieses Video dreht sich nur um Wolkenkratzer. Viel Vergnügen.