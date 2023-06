Dieter Bohlen: Schattenseiten des Lebens auf Mallorca – Das Leben von Poptitan Dieter Bohlen ist eine einzige Erfolgsgeschichte, beginnend mit seinen Tagen bei Modern Talking. In den letzten Monaten rasselte es zwischen Chefjuror Bohlen und der YouTube-Rapperin Katja Krasavice im Format „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Sie warf ihm Frauenfeindlichkeit und Sexismus vor, nachdem er einer Kandidatin einen seiner berühmten-berüchtigten Sprüche geliefert hatte. Nun äußerte Bohlen laut einem Medienbericht sich zu den Schattenseiten des Ruhms.

Fest steht: Der Beef mit Krasavice juckt die Fans des Poptitans keinen Millimeter – nächstes Jahr wird es erneut eine Ausgabe von DSDS geben, zudem hat Bohlen schon vor einigen Wochen über Instagram angekündigt, dass es eine Welttournee mit seinen Hits geben werde. Kein Wunder also, dass zahlreiche Fans eine Berühmtheit wie Dieter Bohlen in der Öffentlichkeit erkennen – auch auf Mallorca. Auf der beliebten Urlaubsinsel verbringt der 69-Jährige gerne Zeit mit seiner Partnerin Carina.

Dort erkennen ihn die Leute häufig – so häufig, dass Bohlen manchmal deutlich werden muss:

Zuletzt hatte er ein kurzes Video von Mallorca aus in den sozialen Medien veröffentlicht. Ein Fan kommentierte den Clip: „Meine Freundin hat euch beim Essen in Port Adriano gesehen. Sie saß am Nachbartisch. Ihr habt ihr leidgetan, weil dauernd Leute ein Selfie wollten.“ Kein Wunder also, dass die Menschen dem Poptitan zuströmen, Autogrammwünsche äußern oder Fotos mit ihm knipsten wollen. Ein Wunsch, den er nicht immer erfüllen kann.

So erinnert er sich wohl gut an die geschilderte Situation, die der Fan im Clip-Kommentar erläutert hatte. Bohlen antwortet: „Alles gut, aber manchmal muss ich leider auch mal nein sagen.“ Für die Erklärung fand der Nutzer Verständnis, er antwortete Dieter Bohlen: „Voll verständlich, auch ihr wollt einfach mal in Ruhe essen. Meine Freundin sagte mir, sie hat sich für die Leute geschämt, weil sie euch nicht in Ruhe gelassen haben.“

Das Leben als öffentliche Person kann durchaus seine Schattenseiten haben.

