Wegwerf-Verbot: Diese Dokumente musst du für immer aufbewahren – Selbst in einer Zeit, in der die Digitalisierung der Bürokratie zwar nur langsam aber zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist es unabdingbar, bestimmte Dokumente in ihrer Originalform aufzubewahren. Laut einer Studie von "Bitkom" hat von daher auch jeder Bürger im Durchschnitt etwa acht Ordner mit Papierdokumenten zu Hause stehen. Nun muss man zwar nicht alles aufbewahren und manchmal reicht auch eine digitale Kopie, einige Dokumente sollte man jedoch sein Leben lang im Original archivieren.

Auf gar keinen Fall wegwerfen sollte man folgende Dokumente:

Persönliche Urkunden wie Geburtsurkunde, Taufschein, Heirats- und Scheidungsurkunde sowie Kirchenaustrittsbescheinigung

Wichtige rechtliche Dokumente wie Testament, Erbschein und Sterbeurkunden von Angehörigen

Ärztliche Gutachten

Ausbildungs- und Abschlusszeugnisse sowie Arbeitszeugnisse

Unterlagen zur Rentenberechnung

Sozialversicherungsausweis

Belege über Wohneigentum

Policen für Lebensversicherungen

Sinnvoll ist es, diese Dokumente zusätzlich digital zu erfassen und verschlüsselt zu speichern, um im Notfall darauf zurückgreifen zu können.

Neben den dauerhaft aufzubewahrenden Dokumenten gibt es auch solche, die nur für einen bestimmten Zeitraum im Original oder digital archiviert werden müssen.

Einen Arbeitsvertrag benötigt man etwa nur bis zum nächsten Job im Original, danach reicht eine digitale Kopie. Unterlagen zu Finanzprodukten sollte man mindestens über die gesamte Laufzeit eben jener behalten, während gerichtliche Dokumente wie Urteile, Mahnbescheide und Prozessakten sowie Unterlagen zu Pfändungen und Privatinsolvenzen für eine Dauer von 30 Jahren aufbewahrt werden sollten.

Für Steuerbescheide in digitaler Form gilt eine Aufbewahrungsfrist von 11 Jahren.

Belege rund um Vermietung sowie Handwerkerrechnungen für Vermietungen sollten digital zehn Jahre lang aufbewahrt werden, Handwerkerrechnungen für Neu- oder Umbauten bleiben fünf Jahre relevant.

Nach drei Jahren können digitale Versionen von Kontoauszügen, Rechnungen, Mietverträgen und Übergabeprotokollen sowie Versicherungsscheinen entsorgt werden, wenn sie bis dahin wegen der Verjährungsfrist aufgehoben wurden.

Handwerkerrechnungen wegen Gewährleistungsansprüchen, Belege rund um das Eigenheim, Kaufverträge und Kassenbons sollten zwei Jahre zu den Akten gelegt werden.

Ein Jahr nach Erhalt des Steuerbescheids können digitale Kopien von Spendenquittungen, Bankbescheinigungen über Kapitalerträge, Lohnsteuerbescheinigungen und Gehaltsabrechnungen entsorgt werden.

