Was Amazon-Kunden nun erwartet

Dienst wird bald beendet: Was Amazon-Kunden nun erwartet – Amazon stellt einen Dienst ein, der sich für bestimmte Nutzer als nützlich erwiesen hat. Um in den Genuss einer gleichwertigen Alternative zu kommen, sollten diese Nutzer binnen der nächsten Tage handeln. Konkret betroffen von der Einstellung: der Lieferservice „Dash Replenishment“.

Dies geht aus einem Bericht von „Chip“ hervor. Dabei handelt es sich um einen Dienst, mit dem Amazon-Kunden auf sowohl regelmäßige als auch unkomplizierte Weise bestimmte Zubehörprodukte erhalten. Darunter Dinge wie Ersatzköpfe für Elektrozahnbürsten, Druckertoner oder Waschpulver. Smarte Haushaltsgeräte und Technik können auf diese Weise bequem neu bestückt werden. Doch Ende März soll damit Schluss sein, wie „Chip“ unter Berufung auf „Futurezone“ ausführt.

Clou an dem Service:

Gewisse Smartgeräte erkennen selbstständig, wenn bestimmte Zubehörteile fehlen – mit Dash Replenishment konnten diese sich Dinge wie Kaffeekapseln oder Ersatzzahnbürsten selbsttätig ordern, um sicherzustellen, dass der Vorrat daheim gedeckt ist. Doch mit diesem System eigenverantwortlicher Smart-Nachbestellungen soll am 31. März 2023 Schluss sein. Kunden stehen dem jedoch nicht machtlos gegenüber, wie der Bericht erläutert. Wer bislang „Dash Replenishment“ nutzte, kann bis zum 11. Januar 2023 sein Abonnement ändern.

Allerspätestens an diesem Termin sollte man auf einen Dienst namens „Alexa Skill“ wechseln. In der Alexa-App lässt sich der Service freischalten – dies muss für die entsprechenden Geräte vorgenommen werden. Dabei lässt sich das jeweilige Produkt für eine Nachbestellung wählen, die Bestellwünsche können individuell definiert werden. Praktisch: Anwender werden per Alexa Skill direkt von Dash Replenishment abgemeldet.

Wichtig zu beachten:

Wer nicht bis zum 11. Januar auf Alexa Skill umstellt, wird automatisch und alternativlos ab dem 31. März von Dash Replenishment abgemeldet. Unklar ist bislang, ob Kunden, die diesen Stichtag versäumen, später doch noch Alexa Skill aktivieren können. Ebenso wenig ist bekannt, ob Amazon-Mitarbeiter Nutzer später nachtragen werden oder können. Wer noch dazu Smartgeräte hat, die gar nicht Alexa-fähig sind, bleibt dem Artikel zufolge ebenso außen vor.

Quelle: chip.de