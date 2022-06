Instant Karma: Diebe krachen mit Roller in geparktes Auto – Zwei Jugendliche wurden von einem Passanten dabei gefilmt, wie sie allem Anschein nach einen Roller stahlen. Als der Mann die beiden mutmaßlichen Diebe mit ihrer Tat konfrontierte, gaben die Halbstarken freche Antworten, stiegen auf das Zweirad und wollten davonpreschen – es endete in einer Unfallfahrt, bei der sich einer der Halbstarken verletzte. Nun bat der einstige mutmaßliche Rollerdieb um Hilfe.

Die Bilder entstanden am 14. Oktober in Manchester im Stadtteil Old Trafford: Abbas Warya war in dem Gebiet unterwegs, führte seinen Hund aus, als er annehmen musste, Zeuge eines Rollerdiebstahls zu werden. Kurzerhand beschloss er, sich einzumischen – und konfrontierte die Jugendlichen gemeinsam mit anderen Passanten. Mit ihren Taten konfrontiert, gab einer der Halbstarken zurück, das Zweirad sei „schon aufgebrochen gewesen“, es würde „seit Jahren“ verlassen herumstehen.

Flucht mit Knalleffekt

Ein Passant verwies die mutmaßlichen Täter darauf, dass auf dem Nummernschild eine Plakette für das Jahr 2021 klebe. Ohne Erfolg: Die beiden warfen den Roller nach einigen Mühen an. Ohne Helm stiegen die Halbstarken auf das Fahrzeug und gaben Gas, wohl nicht zuletzt, um der unangenehmen Auseinandersetzung zu entgehen. Die unkontrollierte Schussfahrt endete in der Flanke eines geparkten Fahrzeugs.

Im Video ist der Vorfall zu sehen, der zugleich das Duo trennte. Einer der beiden Jugendlichen verletzte sich bei dem Crash, während der andere erst Fersengeld und dann Gas gab und seinen mutmaßlichen Kumpanen zurückließ. Dieser humpelte, höchstwahrscheinlich im Schock, vor der Kamera von Abbas Warya umher, klagte über seinen verletzten Finger und bat darum, einen Krankenwagen zu verständigen.

„Geschieht dir recht, du Bastard“, so die Reaktion eines Passanten.

Während der eine mutmaßliche Täter sich auf dem Roller davonmachte, humpelte der Verletzte schließlich von dannen. Als die Polizei am Tatort eintraf, war keiner von beiden mehr zugegen – nun wird nach ihnen gefahndet, um den Vorfall endgültig zu klären.

