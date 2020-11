Die Seele stirbt nicht: Alzheimer-kranke Ballerina tanzt zum Schwanensee – Es gibt wohl wenig Erschreckenderes als eine Diagnose wie Demenz, eines Zustandes, in dem man sich und die Welt nach und nach vergisst. Dass es dennoch Erinnerungen gibt, die selbst eine solche Plage der Menschheit nicht auslöschen kann, macht aber hoffnungsfroh. Wie dieses Video einer gealterten Primaballerina zeigt, das gerade um die Welt geht.

Das Video zeigt die Seniorin Marta C. Gonzalez und stammt aus dem Jahr 2019. Frau Gonzalez ist zwischenzeitlich verstorben, aber der Clip wird wohl für immer im Netz bleiben. Wir sehen die alte Dame in ihrem Rollstuhl in einem Hospiz in Valencia. Frau Gonzalez litt an Alzheimer-Demenz. In ihrer Jugend war sie Primaballerina, tanzte unter anderem in den 60er Jahren am New York Ballett.

Ein Pfleger tritt ins Bild, setzt Frau Gonzalez Kopfhörer auf und nimmt ihre Hand. Was dann passiert, bewegt: Tschaikowskys „Schwanensee“, eines der Meisterwerke des Balletts, wenn nicht sogar das absolut größte, beginnt. Frau Gonzalez tanzte dieses Stück als junge Frau – und es zu hören, bewegt sie sichtlich. Sofort beginnt sie damit, die graziösen Bewegungen ihrer jungen Jahre zu wiederholen und die Choreografie durchzuspielen.

Als einer der ersten überhaupt teilte dieses Video übrigens Schauspieler Antonio Banderas auf Facebook, der es als „verdiente Anerkennung ihrer Kunst und ihrer Leidenschaft“ würdigte. Dem kann man sich nur anschließen.

Quelle: 9gag.com