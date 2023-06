„Die Rückkehr des Königs!“: Der Wendler meldet sich mit Kampfansage zurück – Michael Wendler hat in den letzten Jahren ein paar herbe Rückschläge hinnehmen müssen, die sich letzten Endes auf sein eigenes Verschulden zurückführen lassen. Nach seinen öffentlich geäußerten Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie hinterließ der Schlager-Sänger hierzulande verbrannte Erde, auf der ein Comeback zu pflanzen bislang scheiterte.

So hätte eine RTLZwei-Baby-Doku neues Geld in die Kasse spülen sollen, doch die öffentliche Meinung streute so rasch Salz auf diese Saat, dass diese keine Chance hatte, überhaupt erst Triebe zu bilden. Die Reaktionen auf die TV-Pläne waren derart heftig, dass die Meisten sich wohl für immer verkrochen hätten.

Der Wendler scheint jedoch mit einem erstaunlichen Maß an Resilienz gesegnet zu sein, meldete sich dieser nach einer längeren Sendepause doch kürzlich auf seinem Facebook-Profil zurück, um einen erneuten Anlauf zu verkünden: „LIEBE FANS UND FREUNDE!“

„Heute ist Produktionsbeginn meines neuen Studio-Albums für das kommende Jahr 2024.“

Dabei stehe ihm sein „Lieblingsarrangeur JACK PRICE“ zur Seite, die „ersten Hits“ seien bereits im Kasten. Seinen Fans verspricht der Wendler, sie auf dem Laufenden zu halten, und stellt dabei außerdem eine baldige „Kostprobe“ in Aussicht.

Zudem seien die letzten Planungen für die Konzerttour 2024 fast abgeschlossen – Tickets dafür seien noch vor Weihnachten 2023 erhältlich. Selbstbewusst wie immer beschließt der Wendler sein Posting mit den prätentiösen Worten:

„Nichts kann aufhalten was kommt… DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS!“

Kampfansage hin, Selbstüberschätzung her, ist es keine Frage, dass der gefallene Schlager-Star dringend Geld benötigt. Immerhin soll sich dieser kürzlich eine teure Luxus-Villa gegönnt haben, während der Fiskus hierzulande angeblich auf eine Million Dollar wartet.

Mit Blick auf die Geburt ihres Kindes, wird seine Frau Laura zudem wohl vorerst nicht mehr so viel Zeit auf Instagram verbringen können, um dort Werbeeinnahmen zu generieren, weshalb es nicht verwundert, dass sich der Sänger wieder auf seine vermeintliche Kernkompetenz besinnt.

Wir sind äußerst gespannt, ob diese Rechnung aufgehen wird.

Quelle: tag24.de