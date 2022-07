China will den Mond erobern

Die NASA warnt: China will den Mond erobern – Laut einem „Bild“-Artikel wächst bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA die Sorge, dass China plant, den Mond zu besetzen. Wie das Blatt den Chef der NASA, Bill Nelson, zitiert, ist das Rennen zum Weltraum abermals entfacht.

Während die NASA 2025 wieder Astronauten zum Mond schicken will, zu denen erstmals auch eine Frau gehört, plant die Regierung in Peking in gemeinsamer Sache mit Russland angeblich bereits eine eigene Mondbasis.

Diese soll bereits 2035 fertiggestellt sein, so dass das dortige Personal im Jahr 2036 mit ersten Experimenten auf dem Erdtrabanten beginnen könnte.

Und genau das sieht Nelson kritisch: „Wir müssen sehr besorgt darüber sein, dass China auf dem Mond landet und sagt: Der gehört jetzt uns, und Ihr bleibt draußen.“

Ein Auge gilt es dabei insbesondere auf den Südpol des Mondes zu richten, wo Wasservorkommen vermutet werden, mittels derer sich in Zukunft Raketentreibstoff herstellen ließe.

Damit kommt der Südseite unserer Erdtrabanten eine besondere strategische Bedeutung zu: Wer diesen Stützpunkt hält, hält auch eine wichtige Trumpfkarte in der Hand.

Nelson ist sich sicher: „Chinas Weltraum-Programm ist ein militärisches Weltraum-Programm.“

Sonst eher ein Freund der gemäßigten Worte, wird der NASA-Chef in dieser Angelegenheit sehr deutlich und kritisiert den Technologie-Diebstahl, durch den es China überhaupt erst möglich wurde, an dem Weltraum-Rennen teilzunehmen: „China ist gut. China ist aber auch deshalb gut, weil sie die Ideen und Technologien von anderen stehlen.“

Auf die Frage, welche militärischen Zwecke China im Weltraum verfolgen könnte, antwortet Nelson barsch: „Nun, was glauben Sie, was auf der chinesischen Raumstation passiert? Sie lernen dort, wie man die Satelliten von Anderen zerstört.“

Angeblich mit dem Ziel, eigenen Weltraumschrott zu beseitigen, erforscht man in China bereits seit Jahren Möglichkeiten, wie sich Satelliten mit Roboterarmen oder Netzen „fangen“ und zum Absturz bringen lassen.

Quelle: bild.de