Die Mutter aller Heimwerker-Projekte: Vater schweißt seinem Sohn einen Panzer – Wer die 80er und 90er Jahre bei vollem Bewusstsein erlebt hat, dürfte sich an die hypermoralisch aufgeladenen Debatten von besorgten Eltern und Kirchenvertretern erinnern, wonach Plastiksoldaten und Spielzeugpistolen nichts im Kinderzimmer verloren hätten. Geht es danach, stellt sich die Frage, wie der Vater aus diesem Video in solchen Debatten wohl seinerzeit aufgenommen worden wäre – baut der seinem Sohn doch einen echten Panzer.

„Meanwhile in the Garage“ nennt sich der Kanal auf YouTube, der Stand dieses Textes rund 890.000 Abonnenten unter seinem Banner zusammenbringen konnte. „Zwischenzeitlich in der Garage“, so lässt sich der Kanalname grob übersetzen – der eingedeutschte Titel seines Videos: „Ich habe einen PANZER für meinen Sohn gebaut“. Dass die Großbuchstaben in dem Titel alles andere als nur ein Augenfänger für mehr Klicks sind, macht der Umfang des Mammutprojekts deutlich.

Länge des Videos: Rund eine Stunde und dreizehn Minuten, schon mehr eine Projektdoku als ein typisches YouTube-Video. Dafür bekommen Hand- und Heimwerker sowie alle Bauinteressierten nebst Panzerfans hier die Vollbedienung. „Meanwhile in the Garage“ dokumentiert den gesamten Prozess – und im Vergleich zu vielen Videos, bei denen auf Baumaterialien wie Holz, Pappe, PVC-Rohre und ähnlichen Ersatz gesetzt wird, kommt hier vor allem eines zum Einsatz:

Metall. Die auf einem Quad/ATV basierende Konstruktion wird in kalte, harte Tatsachen gehüllt und gebietet am Ende der komplexen Aufgabe über fast jede Funktion, die man auch in einem echten Panzer erwarten würde. Das geht bis zur „Sichtoptik“ des Turmgeschützes. Der Umfang eines solchen Unterfangens würde jeden Rahmen eines kurzen Artikels sprengen – solltet ihr euch also auch nur im Ansatz für ausgefallene DIY-Projekte oder Tanks interessieren, so macht euch ein Bier auf und nehmt euch die Zeit, wir finden, es lohnt sich.