„Die Karotte gefangen“: Angler zieht riesigen „Goldfisch“ an Land – Angler kennen das: Es gibt diesen einen Fang, diesen „Moby Dick“ unter den Fischen, der am heimischen See oder Fluss Legende geworden ist – nun will man nichts mehr, als den Kapitalen zu drillen und an Land zu hieven. Manchmal sind es ganze Arten, die sich einen bestimmten Namen haben. So wie „Karotten“ – eine mächtige goldfarbene Kreuzung zweier Fischarten.

Was medienwirksam bereits als „riesiger Goldfisch“ bezeichnet wird, ist tatsächlich eine Verbindung aus dem Zierkarpfen Koi und europäischen Karpfenarten. Genau so ein Koloss ging dem Angler Andy Hackett an den Haken. 30 Kilogramm wiegt der Prachtbursche, welchen er einholen konnte. Hackett zu seinem Fang:

„Ich hätte nie gedacht, dass ich die Karotte fangen würde.“

Weiter bezeichnete er den Drill zwar als großartiges Erlebnis, doch sei es letztlich vom Glück abhängig gewesen. Er ließ sich mit der „Karotte“ fotografieren – wie üblich bei Kapitalen. Erst durch den Menschen im Bild werden die schiere Masse, Größe und das Gewicht des Fisches wirklich sichtbar. Die Anstrengung, diesen Brocken zu halten, ist dem glücklichen Petrijünger anzusehen. Der Fang gelang in der französischen Champagne.

Im Nordosten Frankreichs liegen die Bluewater Lakes, in denen die „Karotte“ an den Haken ging. Gegenüber dem britischen „Guardian“ erklärte der Leiter des Angelreviers, Jason Cowler: „Wir haben die 'Karotte' vor etwa 20 Jahren eingeführt, um unseren Kunden etwas Neues zu bieten. Seitdem ist sie gewachsen und gewachsen, aber sehr schwer zu fangen.“

Für den flossigen Garfield ging die Nummer gut aus: Nach dem Fang ließ Andy Hackett seine 30-Kilo-„Karotte“ zurück ins Wasser, „Catch & Release“ scheint dort nicht verboten.

🥕CARROT🥕 weighing in @67.4lbs!! Well done Andy top dangling 🎣🐳 Posted by Bluewater Lakes on Thursday, November 3, 2022

Quelle: spiegel.de