Noch während die US-Amerikanerin Sarah Juree ihrer Arbeit als Lehrerin an einer Schule nachging, betrieb sie nebenbei ein Profil auf der Bezahl-Plattform OnlyFans. Es dauerte jedoch nicht allzu lange, bis ihr erotisches Treiben dort bekannt wurde, was dazu führte, dass ihr damaliger Arbeitgeber sie vor die Tür setzte. Juree hat aus der Not allerdings eine Tugend gemacht, und plant nun, mit einem ganz speziellen Service Millionärin zu werden.

Und offenbar ist sie auf dem besten Weg dorthin, wie sie kürzlich im „Dimples and The Beard“-Podcast verriet.

Juree erzählt, dass die Zahl ihrer Abonnenten vor dem Hintergrund ihres medienwirksamen Rauswurfes aus der Schule immerhin von rund 100 auf nunmehr knapp 4.000 gestiegen sei. Die Marschrichtung ist für die Ex-Lehrerin also klar, die dabei sogar Unterstützung von ihrer Tochter erhält.

Diese schenkte ihr zum Start ihrer neuen Karriere einen Dollar-Schein, auf dem geschrieben steht „Million-Dollar-Momma“, und der nun als Glücksbringer und Motivator fungiert. Bis zur Million ist es aber natürlich ein weiter Weg, den Juree durch ein ganz besonders Geschäftsmodell abkürzen möchte:

Sie vergibt Zeugnisse und Schulnoten für die Penisse ihrer Fans.

„Als ich mit OnlyFans anfing, dachte ich mir, ich würde in die MILF-Nische gehören, aber als dann der Lehrer-Kram anfing, wurde mir klar: 'Oh mein Gott, diese Lehrer-Fantasien gibt's echt'“, erinnert sich das Erotik-Model.

Und so dauerte es auch nicht lange, bis einer ihrer Follower eine ganz spezielle Anfrage an Juree richtete: „Hey, ich habe diese verrückte Lehrer-Fantasie, und ich hätte gerne eine Penisbewertung von dir, aber kannst du es in Form eines Schulzeugnisses machen?“

Juree erkannte das Potenzial ihres neuen Jobs als OnlyFans-Lehrerin und wusste, dass sie sich so von der Konkurrenz auf der Plattform würde abheben können. Seither bekommt sie regelmäßig Penisbilder ihrer Fans zugeschickt, vergibt Schulnoten und kommt ihrem Ziel damit immer näher.

