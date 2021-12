Die besten Campingplätze in Deutschland und Europa – Camping-Urlaube waren hierzulande schon immer äußerst beliebt. Doch gerade in Corona-Zeiten haben Campingplätze in ganz Europa noch mal an Attraktivität und eben auch Zulauf gewinnen können. Der ADAC prüft jedes Jahr die Campingplätze Europas auf deren Qualität.

Das neue ADAC-Ranking wurde nun veröffentlicht. Das Ergebnis in diesem Jahr zeigt, das sich die Anzahl der besten Campingplätze um 28 Neue vermehrt hat. Insgesamt verzeichnet der ADAC ganze 158 Campingplätze in Europa, die mit 5 Sternen bewertet wurden.

Geschäftsführer Uwe Frers von ADAC Camping stellt fest: „28 neue ADAC Superplätze zeigen, wohin die Reise beim Camping geht: Höhere Qualität für immer anspruchsvollere Camper.“ Doch auch die Plätze, die gute 4 und 4,5 Sterne erreichten, stiegen stark an – um 103 mit nunmehr 1373 Campingplätzen.

Die Spitzenposition im Europa-Ranking mit den meisten 5-Sterne-Campingplätzen hält wie im Jahr zuvor weiterhin Italien vor Frankreich und Kroatien. Deutschland überholt die Niederlande und landet auf Rang 4.

Anzahl der ADAC Superplätze 2022 Europa:

1. Italien: 33 (+ 5)

2. Frankreich: 29 (+ 8)

3. Kroatien: 21 (+ 8)

4. Deutschland: 20 (+ 2)

4. Niederlande: 20 (- 3)

6. Spanien: 16

7. Österreich: 10 (+ 3)

8. Dänemark: 3 (+ 1)

9. Griechenland: 1 (+ 1)

9. Luxemburg: 1

9. Portugal: 1

9. Schweden: 1

9. Schweiz: 1

9. Ungarn: 1

Anzahl ADAC Superplätze 2022 in Deutschland

1. Schleswig-Holstein: 6

Ostseecamping Familie Heide, Waabs

Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube

Camping Miramar, Fehmarn

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Fehmarn

Insel-Camp Fehmarn, Fehmarn

Strukkamphuk, Fehmarn (neu)

2. Baden-Württemberg: 4

Camping Wirthshof, Markdorf

Camping Münstertal, Untermünstertal

Ferienparadies Schwarzwälder Hof, Seelbach

Hegi Familiencamping, Tengen

3. Bayern: 3

Strandcamping Waging, Waging am See

Kur-Gutshof-Camping Arterhof, Bad Birnbach

Camping Hopfensee, Füssen

4. Mecklenburg-Vorpommern: 2

Camping- und Ferienpark Havelberge, Wesenberg

Campingpark Kühlungsborn, Kühlungsborn

4. Niedersachsen: 2

Alfsee Ferien- und Erlebnispark, Rieste

Südsee-Camp, Wietzendorf

6. Brandenburg: 1

Familienpark Senftenberger See, Großkoschen

6. Rheinland-Pfalz: 1

Camping Landal Sonnenberg, Leiwen (neu)

6. Sachsen: 1

Campingpark LuxOase, Kleinröhrsdorf

Quelle: presseportal.de