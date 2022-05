Die 25 besten Freizeitparks Deutschlands – Mit der warmen Jahreszeit steht sie in den Startlöchern: Die Freizeitpark-Saison 2022 hat angefangen. Nicht nur das saisonale Warten, auch die langen Ausfallzeiten aufgrund der Coronamaßnahmen dürften bei vielen die Sehnsucht nach einem Besuch gesteigert haben. Achterbahnen und Wasserspaß bei sommerlichen Temperaturen sind angesagt. Doch welcher Park ist der beliebteste in der Bundesrepublik?

Das Unternehmen „Travelcircus“ nahm sich auf „travelcircus.de“ dieser sowie weiterer Fragen an: In welchem Park gibt es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Wo können Familien am meisten Spaß haben? Welcher Park wartet mit den meisten Attraktionen auf? Durchgeführt wurde der Freizeitparkvergleich schon vier Mal in den letzten Jahren. Nun werden die 44 Freizeitparks Deutschlands abermals unter die Lupe genommen, die 25 besten schafften es in die Aufstellung.

Dabei wurden nicht nur die Eintrittspreise betrachtet: Satte 1055 Attraktionen hat man miteinander verglichen.

Die Daten wurden auf Grundlage verschiedener Aspekte erhoben: Google-Bewertungen und das Suchvolumen zwischen Januar 2021 und Februar 2022 flossen ebenso ein wie Eintrittspreise, die Anzahl der Fahrgeschäfte nach Mindestalter kategorisiert, Beiträge auf Instagram sowie die Anzahl der Instagram- und Facebook-Follower.

Der „ultimative Freizeitpark-Check 2022“ konstatiert, dass eine vierköpfige Familie bei einem Besuch je nach Freizeitpark an einem Tag zwischen 36 und 239 Euro zahlt:

Ohne Essen, Souvenirs und Getränke, wohlgemerkt. Spitzenreiter in Sachen Preise: der Europa-Park mit 238 Euro. Ihm dichtauf sind das Phantasialand sowie Legoland Deutschland und Movie Park Germany mit jeweils rund 200 Euro, die eine vierköpfige Familie alleine für den Eintritt einplanen muss. Beim Vergleich der Eintrittspreise der letzten zwölf Jahre bei den größten 15 Freizeitparks zeigte das Portal Augenfälliges:

Demnach verzeichnet der durchschnittliche Eintrittspreis eine Erhöhung von 62,87 Prozent.

Hier bildet der Skyline Park mit einer Erhöhung von satten 110 Prozent die Spitze. Zudem zeigt der Vergleich auf, dass die Preise in den Jahren 2011 bis 2019 im Mittel um 2,91 Prozent anstiegen. Mit der Corona-Krise verzeichnet das Portal einen schlagartigen Anstieg von 5,35 bis 6,79 Prozent und vermutet die Pandemie als Treiber: Mutmaßlich wollen die Parkbetreiber mögliche Preisverluste durch monatelange Schließungen ausgleichen.

Die günstigsten Parks sind das Karls Erlebnis-Dorf Zirkow, Karls Erlebnis-Dorf Koserow, Landerlebnis Janßen sowie der Wild- und Freizeitpark Allensbach – bei den Genannten lassen vierköpfige Familien zwischen 36 und 48 Euro, Einzelpersonen ohne Ermäßigung zahlen zwischen 9 und 13 Euro. Bei den meisten Parks kommen Abstellgebühren für Fahrzeuge hinzu – hier liegen der Europapark und der Holiday-Park mit acht Euro Parkgebühr pro Tag vorne. Im Wunderland Kalkar zahlt man immerhin noch 7,50 Euro für das Parken.

28 Parks bieten das Parken kostenlos an.

Geboten bekommt man in deutschen Freizeitparks dessen ungeachtet allerhand: Achterbahnen, Familien-Fahrgeschäfte und Wasserattraktionen zuhauf. Zusatzattraktionen, Figuren, Ausstellungen oder Kinderspielplätze flossen nicht in die Erhebung ein. Im Schnitt hatten die 44 untersuchten deutschen Freizeitparks 23,34 Fahrgeschäfte zu bieten. Ganz weit vorne dabei: Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, mit 13 Achterbahnen, elf Wasserattraktionen und über 50 Familienattraktionen.



Ebenfalls an der Spitze: Der Churpfalzpark auf Platz 2 mit 40 und auf Platz 3 das Rasti-Land mit 39 Attraktionen. Damit bildet der Europa-Park mit seinen 13 Achterbahnen den Spitzenreiter für alle, die auf Adrenalin und Nervenkitzel setzen, kein anderer deutscher Park bietet mehr. Dabei ist von Klassikern aus Holz bis hin zur Wasserachterbahn alles vertreten.

Anderen Parks mangelt es jedoch nicht an den schnellen Bahnen:

Der Heide-Park bietet neun, das Phantasialand und der Movie Park derer acht, im Hansa-Park und Freizeitland Geiselwind sind es jeweils sieben Achterbahnen. Doch welche Parks sind die besten in Deutschland, welcher führt die Ranglisten nach den fünf genannten Kriterien an? Absoluter Spitzenreiter ist hier der Europa-Park, der von maximal 25 erhältlichen Punkten 23,46 einstrich. Silber ergeht an den Hansa-Park mit 21,72 Punkten, dicht gefolgt vom Heide-Park mit 21,30 Punkten, der somit Bronze bekommt.

Zwischen den Schlusslichtern der Untersuchung von „Travelcircus“ und den Spitzenreitern klafft keine gewaltige Schere: Auf Platz 25 bildet der Churpfalzpark mit 18,27 Punkten die Nachhut, vor ihm liegt auf Platz 24 das Freizeit-Land Geiselwind mit 18,29 Punkten. Es musste sich knapp dem Jaderpark geschlagen geben, der mit 18,32 Punkten auf Platz 23 steht. Die komplette Aufschlüsselung nach den genannten fünf Faktoren findet ihr hier.

Im Anschluss die Tabelle mit den 25 Spitzenreitern aus 44 deutschen Freizeitparks:

Quelle: travelcircus.de