Offiziell: Die 20 schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands – Es ist gerade Halbzeit der Vorweihnachtszeit. Der dritte Advent grüßt am kommenden Wochenende und bald ist dann auch schon wieder Heiligabend. Eines der schönen Dinge an dieser besinnlichen Zeit im Jahr sind ganz klar all die vielen kleinen und großen Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Orte, die uns mit unzähligen bunten Lichtern begrüßen, mit einer tollen Atmosphäre, all den Büdchen und natürlich Glühwein. Welche die 20 schönsten Weihnachtsmärkte sind, darüber haben nun 25.000 Leser von „Travelbook“ entschieden. Wie auch schon im letzten Jahr, hatte man Anfang November in den sozialen Netzwerken die große Abstimmung zum schönsten Weihnachtsmarkt gestartet.

Striezelmarkt in Dresden seit 1434

Und auch in diesem Jahr stimmte die Mehrzahl (18 Prozent) für den Striezelmarkt in Dresden. Der Striezelmarkt ist ein wohlbekannter und altehrwürdiger, ist er doch schließlich der älteste beurkundete Weihnachtsmarkt Deutschlands, den es bereits seit dem Jahr 1434 gibt.

Zur Freude von Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung Dresden. Er sagte zu den Highlights des Striezelmarkts gegenüber „Travelbook“: „Neben den 200 Ständen sind die traditionellen Highlights die Schaumanufakturen der Dresdner Stollenbäcker sowie der Erzgebirgischen Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. […]

In diesem Jahr haben wir hier mit der Dresdner Philharmonie und dem Dresdner Kreuzchor zusätzliche Highlights geschaffen. Beliebtes Fotomotiv von Touristen aus der ganzen Welt ist der Erzgebirgsschmuck, den es bei uns im XXL-Format zu sehen gibt: ein begehbarer Schwibbogen, die weltgrößte Stufenpyramide (14,61 m!) und eine lebensgroße Weihnachtskrippe am Fuße eines wirklich prächtigen Weihnachtsbaums.“

Nachfolgend findet ihr das Gesamtergebnis der Umfrage mit den 20 schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands:

Platz 01: Dresdner Striezelmarkt (4586 Stimmen)

Platz 02: Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt (2936 Stimmen)

Platz 03: Leipziger Weihnachtsmarkt (2660 Stimmen)

Platz 04: Nürnberger Christkindlesmarkt (2627 Stimmen)

Platz 05: Weihnachtsmarkt in Freiburg (2198 Stimmen)

Platz 06: Aachener Weihnachtsmarkt (1811 Stimmen)

Platz 07: Annaberger Weihnachtsmarkt (1701 Stimmen)

Platz 08: Kölner Weihnachtsmarkt (1670 Stimmen)

Platz 09: Weihnachtsmarkt Seligenstadt (1563 Stimmen)

Platz 10: „Weißerzauber“ am Jungfernstieg in Hamburg (1453 Stimmen)

Platz 11: Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg in Berlin (1370 Stimmen)

Platz 12: Historischer Weihnachtsmarkt Osnabrück (980 Stimmen)

