DHL: Vorsicht Abofalle! Falsche Paket-SMS im Umlauf – Durch die Corona-Pandemie und gerade jetzt zu Weihnachten, hat das Paket-Aufkommen wenig verwunderlich massiv zugenommen. Leider ist das auch eine Zeit, in der Betrüger auf den Plan kommen, ahnungslose Bürger abzuziehen. Aktuell versuchen Kriminelle nämlich, Handynutzer mit einer gefälschten Paket-SMS in eine Abofalle zu locken!

So warnt zurzeit das Portal Verbraucherschutz.com vor betrügerischen SMS-Nachrichten, die angeblich im Namen der DHL versendet werden. Im Detail wird in der entsprechenden SMS ein Paket angekündigt. Dieses soll angeblich in einem Verteilerzentrum oder einer Poststelle zur Abholung bereitliegen. Nun wird der Empfänger dazu aufgefordert, doch einen kleinen Betrag zu überweisen, damit das ominöse Paket auch zugestellt werden kann. Und wer tatsächlich die geforderten zwei Euro überweisen würde und seine persönlichen Daten eingibt, landet in einer Abofalle samt Vertrag.

Die meisten werden spätestens an dieser Stelle merken, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Dennoch fallen immer wieder viele Menschen auf derlei Betrügereien herein.

Leider ist diese Masche keine Seltenheit, wird man doch von derlei unseriösen Phishing-Lockangeboten überschwemmt. Vor allem per E-Mail, wo laut „Verbraucherschutz.com“ Fake-E-Mails im Namen von Logistikfirmen wie DHL, TNT und DB Schenker versendet werden. Mittlerweile bekommt man diese aber wohl auch vermehrt per SMS ans Handy geschickt.

Wie im oben Fall der betrügerischen Paket-SMS, kommen als Absender „DHL“ oder „PaketInfo“ in Frage. Also gebt gut acht, schaut euch die Absender an und gebt auf keinen Fall eure Daten ein oder klickt irgendwelche Links. Wenn ihr selbst auf Pakete wartet oder welche verschickt, prüft den Sendungsstatus mit eurer erhaltender Sendungsnummer. Außerdem würde, wie jetzt im Fall der DHL, kein Geld gefordert, um eine Sendung weiter zu verschicken – oder sonstige dubiose Sperenzchen!

Quelle: t-online.de