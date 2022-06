DHL: Paketpreise für Privatkunden steigen – Von der aktuellen Teuerungswelle bleibt nichts verschont, und so ist nun die DHL an der Reihe, an der Preisschraube zu drehen. Wie man dort ankündigte, soll der Versand von Päckchen und Paketen für Privatkunden ab Juli teurer werden. Auch die Onlinerabatte fallen weg, dafür wird ein beliebtes Produkt überraschenderweise günstiger.

Vonseiten des Unternehmens heißt es bezüglich der Preiserhöhungen:

„Gestiegene Transport-, Zustell- und Lohnkosten sowie allgemeine Kostensteigerungen machen Preiserhöhungen im nationalen und grenzüberschreitenden Paketversand unumgänglich.“

Konkret soll demnach künftig der Preisvorteil für online erworbene Päckchen- und Paketmarken bei den nationalen Paketsendungen wegfallen.

„Mit der Abschaffung der Preisunterschiede zwischen online und in den Filialen gekauften Marken reduziert das Unternehmen Komplexität und gestaltet seine Paketpreise für die Kunden übersichtlicher.“

Damit steigen die Preise in der Produktkategorie Päckchen S sowohl online als auch in den Filialen von 3,79 Euro auf 3,99 Euro.

Päckchen der Kategorie M kosten künftig 4,79 Euro, anstelle der bisherigen 4,50 Euro beziehungsweise 4,39 Euro. Das ausschließlich online erhältliche Paket 2 kg steigt von 4,99 Euro auf 5,49 Euro. Mit Blick auf die gestiegenen Papierkosten, werden auch die Preise für Packsets und Pluspäckchen angehoben.

Allerdings soll der Filialpreis für das am häufigsten von Privatkunden genutzte Paket 5 kg um 50 Cent günstiger werden, und bald nur noch 6,99 statt 7,49 Euro kosten.

Die Filialpreise für das Paket 10 kg und 31,5 kg bleiben laut DHL stabil.

Quelle: dpdhl.com