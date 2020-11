Änderung für Kunden an DHL-Packstation

Änderung für Kunden an DHL-Packstation – Die Vorweihnachtszeit steht vor der Türe und damit auch wie jedes Jahr ein erhöhtes Aufkommen von Brief- und noch mehr Paketsendungen. Um ein Vielfaches erhöht werden Sendungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Bestellungen im Internet. Nun hat DHL bekanntgegeben, dass seit dem 2. November 2020 Sendungen an Packstationen nur noch eine Lagerfrist von sieben Tagen haben.

Bis dato waren es immer neun Tage, die man Zeit hatte, um seine Sendungen dort abzuholen. Dies betrifft vorrangig Sendungen an DHL-Packstationen, die vom Kunden direkt adressiert und aktiv an die Packstationen umgeleitet werden. Pakete, die vom Kunden zu Hause nicht entgegengenommen werden konnten und deshalb an eine Packstation umgeleitet wurden, sind von der Kürzung der Lagerfrist nicht betroffen.

Diese Pakete bleiben weiterhin neun Tage in der jeweiligen DHL-Packstation liegen. Wie eingangs erwähnt, ist eine solche Anpassung der Lagerfrist anhand des erhöhten Paketaufkommens durchaus nachvollziehbar. Zumal in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie die meisten Weihnachtsgeschenke online bestellt und durch die Kontaktbeschränkungen an die Familie oder Freunde weiter verschickt werden.

Laut einer Prognose des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK) wird in diesem Jahr für die kommenden beiden Monate November und Dezember mit rund 420 Millionen Paketsendungen in Deutschland gerechnet. Das wären satte 60 Millionen mehr Sendungen als noch im Vorjahr.

Quelle: chip.de