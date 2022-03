DHL macht App verpflichtend – Eine nützliche Erfindung, vor allem für Berufstätige und andere Menschen, die seltener daheim sind: die Packstation, der praktische Ort für Paketempfang und -versand. Doch dieser steht in Zukunft nicht mehr allen Kunden offen – das Unternehmen DHL plant Schritte, welche die Vorgehensweise bei der Verwendung ändern.

Über 9000 Packstationen gibt es, wie aus einem Bericht von „Computer Bild“ hervorgeht – sie finden sich bei Tankstellen und Supermärkten, an gut erreichbaren Orten. Bislang gingen DHL-Kunden für die Nutzung wie folgt vor: Eine Registrierung führt zu einer Postnummer/Kundennummer für den Service, mit der man eine Packstation seiner Wahl als Lieferadresse für Pakete einsetzt. Für eine Abholung vor Ort bringt man besagte Kundennummer und einen in der Regel per E-Mail empfangenen Abholcode mit.

Auch mit einer Kundenkarte lassen sich die Pakete abholen.

Genau hier setzen die Änderungen der DHL an: Das Unternehmen richtet sich mit Informationen an seine Kunden, wonach besagte Karte bald nicht mehr gültig sein wird. Stichtag dafür ist der 1. April 2022. Ab dann wird die Abholung über eine mobile Anwendung namens „Post & DHL App“ geregelt, welche an die Registrierung bei DHL gekoppelt ist. Dem Unternehmen zufolge funktioniert die Software auf Smartphones und Tablets.

Ohne die App ist ab Anfang April kein Zugang zur Packstation mehr möglich. Diese dient nicht nur als „Schlüssel“ des Ganzen. Die Applikation informiert DHL-Kunden darüber hinaus, wenn etwas zur Abholung in der Station liegt. Zugleich erzeugt sie einen Code, der bei der gelben Schrankwand eingescannt werden muss, um entsprechende Fächer zu öffnen. Wer keines von beidem verwenden will – oder nicht besitzt – blickt in die Röhre. DHL bietet Kunden keine alternativen Möglichkeiten, um Zugang zur Packstation zu erlangen.

Lediglich eine bekannte Eigenschaft des Dienstes bleibt:

Kunden, die mit einer Benachrichtigungskarte hingewiesen wurden, dass ihre Lieferung nicht zugestellt werden konnte und diese daher in der Packstation auf sie wartet, können besagte Karte bei der Abholung mitnehmen: Der darauf enthaltene Code genügt, um die Sendungen aus der Packstation zu entnehmen, die App wird nicht gebraucht. DHL informiert auf einer Website über das neue Verfahren, diese findet ihr hier.

