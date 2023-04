DHL baut Automaten um: Alte Packstationen zukünftig ohne Bildschirm – Für viele, die oft Pakete erhalten oder selten zu Hause sind, können sie ein nützlicher Helfer sein: die Packstationen von Deutsche Post DHL. Immer wieder erhalten die Automaten neue Funktionen – davon sind auch die ältesten von ihnen nicht ausgenommen. Damit auch diese neue Features bekommen können, geht man bei Deutsche Post DHL nun einen entschiedenen Weg: Einige verlieren sowohl Display als auch Scanner, Drucker und Eingabefeld.

Das Technikportal „Golem“ berichtet über diesen Schritt von Deutsche Post DHL, wonach ein Teil der älteren Packstationen für den reinen Bluetooth-Betrieb über die App modifiziert wird. Unternehmenssprecher Stefan Heß kommentierte gegenüber den Technik-Journalisten: „Momentan rüsten wir rund 1.100 ältere Automaten unserer Packstationen schrittweise um. Diese Automatentypen sind nach erfolgter Umrüstung per App bedienbar.“

Nicht so flexibel wie neue Stationen

„Golem“ beruft sich in seinem Bericht auf das Technik-Portal „Heise Online“. Dort schildert man, dass bei der Umrüstung das Display sowie der Scanner, die Eingabetasten und der Drucker ausgebaut werden. Danach erhalten die Packstationen eine Blende an den entsprechenden Stellen. Heß erläuterte, dass solche Automatentypen aufgrund ihres Alters noch nicht so flexibel seien wie die neueren Modelle.

Wörtlich führte der Sprecher aus: „Das hat zur Folge, dass bei diesen Packstationen der technische Support demnächst nicht mehr gegeben ist und wir somit den Automaten nicht mehr mit neuen Features ausstatten können. Langfristig gesehen können diese also nicht mehr zum Empfangen und Versenden genutzt werden.“ Deutsche Post DHL baue die Standorte daher nach und nach in per App gesteuerte Packstationen um, die über keinen Bildschirm mehr verfügen. Bedient werde dann komplett per Bluetooth mit der Post & DHL App.

Schon seit 20 Jahren

Bis Ende November 2022 erhöhte man bei der Post DHL Group dem Bericht zufolge die Packstationen-Anzahl auf 11.000 Automaten. Dies bedeutet mehr als elf Millionen Einzelfächer für DHL-Kunden. Einer früheren Ankündigung zufolge soll sich die Zahl der Packstationen noch im Jahr 2023 auf rund 15.000 erhöhen. DHL-Packstationen gibt es schon seit dem Jahr 2003. Die neueren Varianten verfügen über Solarpaneele.

Besonders in den vergangenen Jahren war die Anzahl der Stationen sichtlich angestiegen: 2014 gab es bundesweit 2.800 registrierte Packstationen, 2019 waren es 4.400 Automaten gewesen. Nur zwei Jahre später, Ende 2021, hatte diese Zahl sich mit 8.500 Packstationen beinahe verdoppelt.

Quelle: golem.de