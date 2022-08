DHL: Amazon-Retouren unverpackt zurücksenden – Der Shopping-Online-Gigant Amazon steht auch in Deutschland mit an der Spitze, wenn es um Online-Käufe geht. Hierbei werden jährlich Millionen von Sendungen quer durch das Land zum Endkunden gebracht. Doch viele schicken ihre gekaufte Ware aus unterschiedlichsten Gründen wieder an Amazon zurück.

Um Amazon-Retouren für den Kunden zu vereinfachen, hat der Internet-Riese mit dem Paketdienst UPS die Möglichkeit geschaffen, dass man seine Produkte unverpackt zurückzusenden kann. Bald soll dies auch mit DHL möglich sein. Heißt: Wer künftig bei Amazon etwas bestellt, kann seine Retouren dann auch via DHL unverpackt zurücksenden.

Normale Produktverpackung ausreichend

Laut „Paketda“ soll dieser Service ab dem 10. Oktober 2022 bei der DHL starten. Die Rücksendung unverpackter Retouren ist hierbei für alle Sendungen möglich, die unter anderem ein gewisses Packmaß besitzen. Demnach gilt dieser Service nicht für Waren, die zu groß oder zu schwer sowie stoßempfindlich oder zerbrechlich sind.

Alle anderen Produkte kann man dann ganz einfach ohne zusätzlichen Versandkarton in einen DHL-Shop bringen. Hier reicht dann wirklich die normale Produktverpackung. Im DHL-Paketshop wird die Amazon-Retoure vor Ort in eine Versandtasche gesteckt. Der Kunde braucht auch keinen DHL-Paketschein mehr, sondern nur einen QR-Code von Amazon, den man vor Ort vorzeigen muss.



DHL wird daraufhin alle Retouren bis zu sieben Kalendertage in der jeweiligen Filiale sammeln und dann an das Amazon-Retourencenter schicken.

Quelle: mobiflip.de