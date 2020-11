Deutschland Wetter: Winter-Prognose für Dezember 2020 – Der Winter ist da und Weihnachten steht vor der Tür. Viele Freunde der kalten Jahreszeit erhoffen sich entsprechende Temperaturen und Schnee. Das bestätigt auch eine Statista-Umfrage, wonach sich rund 70 Prozent der Deutschen eine weiße Weihnacht wünschen.

Doch die Wetter-Vorhersage für den diesjährigen Dezember-Winter sieht leider eher schlecht aus. Schnee an Weihnachten – eher nicht, wobei das nun keine Seltenheit darstellt, gemessen an den letzten Jahren. Statistisch gesehen zeigt sich das Dezember-Wetter bezogen auf die Durchschnittstemperatur von 0,8 Grad, der Niederschlagsmenge von 70 Litern pro Quadratmeter sowie der Sonnenscheindauer von 38 Stunden im Monat durchschnittlich.

Allerdings zeichnet sich in den letzten neun Jahren eine Trendwende ab. So waren die Temperaturen in den letzten Jahren überdurchschnittlich mild – im Dezember 2019 +2,9 Grad und im Dezember 2018 sogar +3 Grad zu warm. Der letzte richtig kalte – sogar zu kalte – Winter liegt zehn Jahre zurück. So wurde im Dezember 2010 eine Durchschnittstemperatur von -3,5 Grad erreicht, mit reichlich Schnee und deutschlandweit weiße Weihnachten, wodurch es der kälteste Dezember seit 1969 war.

Doch wie ist das nun mit dem Dezember 2020 in Deutschland? Laut dem Langfristmodell des amerikanischen Wetterdienstes National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wird es auch in diesem Jahr zu mild – mit Temperaturen von 1 bis 2 Grad Celsius über dem Klimamittel. Dazu soll es wenig Niederschlag geben.

Dadurch stehen die Chancen auf Schnee generell und vor allem für weiße Weihnachten in Deutschland mehr als schlecht. Auch im Januar und Februar wird Schnee nicht in großartigen Mengen erwartet.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met: „Winterfreunde müssen tief Luft holen, denn die Zahlen sehen schockierend aus.“

Durchschnittstemperaturen der letzten Jahre im Dezember

Dezember 2019 – 3,7 Grad

Dezember 2018 – 3,8 Grad

Dezember 2017 – 2,6 Grad

Dezember 2016 – 2,1 Grad

Dezember 2015 – 6,4 Grad

Dezember 2014 – 2,6 Grad

Dezember 2013 – 3,5 Grad

Dezember 2012 – 1,5 Grad

Dezember 2011 – 3,8 Grad

Dezember 2010 – -3,5 Grad

Dezember 2009 – 0,4 Grad

(Quelle: DWD)