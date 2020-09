Temperaturabfall & Schneefall am Wochenende – Frost, Glatteis und Schnee am Wochenende nach diesem warmen Herbst? Ein arktischer Kälteeinbruch aus dem Norden kommt. Bereits am Mittwoch konstatierte ein Meteorologe, das Wetter könne am Wochenende „haarig“ werden, von Dauerregen und Kälte bis zu einem Meter Neuschnee ist dabei alles vertreten. Diese Prognosen erhalten neuen Schub.

Sarah Hachenberger, Meteorologin beim „Weather Channel“, erläuterte in einem Video: „Es wird richtig, richtig kalt.“ Demnach wird die Quecksilbersäule sowohl im Süden als auch im Osten Deutschlands nur in wenigen Regionen über zehn Grad steigen, in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag drohen vor allem im Bereich der Alpen bereits Minusgrade. Für Garmisch-Partenkirchen rechnen die Wetterkundler mit bis zu -5 Grad Celsius.

Allgemein sind die Temperaturen für den September viel zu kalt, der arktische Kälteeinbruch lässt die Schneefallgrenze auch laut Aussagen bei „wetter.net“ tiefer fallen, als zuerst erwartet wurde. Sie soll bei 700 Metern liegen. Kräftiger Schneeregen kann zudem in der Region von Garmisch-Partenkirchen drohen, doch auch in den übrigen Alpen und im Schwarzwald setzt Winterwetter ein.

In den obersten Höhenlagen von 5500 Metern werden es bis zu -25 Grad Celsius, bis zu ein Meter hoher Neuschnee kann im Gebirge fallen. In der Schwarzwald-Region sollte man an Winterreifen und an Schneeketten denken. Der Rest Deutschlands bleibt spätherbstlich kühl und vor allem sehr ungemütlich, Dauerregen soll das Bild am Wochenende bestimmen.

