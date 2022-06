Deutschland-Wetter: Hitze mit bis zu 35 Grad bringt den Sommer – In den letzten Tagen gab es vielerorts reichlich Wolken und Regen, dies zu meist mäßigen Temperaturen. Die Wettermodelle schwankten derweil zwischen Hochsommer und Herbst hin und her. Doch nun haben sie sich angeglichen, was bedeutet, dass Sommerfans sich auf die kommende Woche freuen können.

Denn da schwappt aus Spanien und Portugal die Hitze zu uns rüber und bringt in einigen Teilen Deutschlands Temperaturen bis zu hochsommerlichen 35 Grad. Bereits ab diesem Wochenende stiegen die Temperaturen kontinuierlich an. Aktuell schwitzen die Menschen im Süden Spaniens bei Temperaturen bis zu 44 Grad, was für den Juni selbst im Sonnenland rund fünf bis zehn Grad zu hoch ist.

In rund 1500 m Höhe strömt #Hitze 🌡️ heran. Diese trifft besonders auf #Spanien, Portugal und Südfrankreich. Auch Deutschland steht ein sehr warmes #Wochenende bevor.



🗺️ Mehr Wetterkarten unter: https://t.co/8KhJLyZ3bcpic.twitter.com/9qW8nNjLFY — Meteored | daswetter (@MeteoredDE) June 8, 2022

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ sagte der „Bild“: „Ein Teil dieser sehr heißen Luftmassen schwappt auch nach Deutschland und bringt uns hier dann den besonders heißen Mittwoch in der nächsten Woche. […] Stellenweise erreichen die Höchstwerte dann im Westen und Südwesten bis zu 35 Grad. Besonders Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag (Fronleichnam) kann es dann aber wieder ordentlich krachen.“

Auch der Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ bestätigte gegenüber „Bild“ den Wetterwechsel: „Die Wetterlage stellt sich ab dem Wochenende um. Besonders wichtig ist, dass wir mit Hochdrucklagen in die nächste Woche gehen.“ Für alle Sommerfans sind das tolle Aussichten für die kommende Woche. Derzeit berechnen Experten allerdings nach dieser Hitze-Phase wieder mit einem Einbruch der Temperaturen.

