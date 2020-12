Deutschland-Wetter: 2020 ist das heißeste Jahr aller Zeiten – Seit einigen Jahren macht sich hierzulande der Klimawandel bemerkbar. Es fällt immer weniger Regen, die Temperaturen steigen, was beides zu heftiger Dürre in Deutschland geführt hat. Das Jahr 2020 bricht nun sogar den Allzeitrekord und entpuppt sich als das wärmste Jahr seit den ersten Wetteraufzeichnungen 1881.

Das zeichnet sich zumindest nach den ersten Auswertungen der Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes ab. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gegenüber der BILD: „Noch nie ist ein Jahr in Deutschland damit so warm gewesen wie dieses Jahr. […] Und das trotz der weltweiten Lockdowns und dem Rückgang der Treibhausgaus-Emissionen.“

Laut den offiziellen Wetterdaten beträgt die durchschnittliche Temperatur zum Ende des Jahres 2020 in Deutschland 10,75 Grad. Dominik Jung: „Da es bis Weihnachten sehr mild weiter geht, besteht kein Zweifel, dass 2020 den Temperaturrekord brechen wird. Das ist ein echter Klimaschock. Denn das 30-Jahresmittel von 1961 bis 1990 liegt bei nur 8,24 Grad.“

Und was den Niederschlag in diesem Jahr angeht, gibt es düstere Zahlen zu vermelden. So fielen bis heute ganze 16 Prozent zu wenig Regen. 2020 ist damit noch trockener als das Jahr 2019. Nimmt man dazu noch das Jahr 2018 hinzu, haben wir das dritte Dürrejahr in Folge.

Klima-Experte Prof. Mojib Latif gegenüber der BILD: „Die Temperatur-Steigerungen und die Trockenheit zeigen, dass der Klimawandel weiter massiv voranschreitet. Er bleibt damit langfristig die größere Herausforderung für uns als die derzeit grassierende Corona-Pandemie. Denn die Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung werden verheerend sein.“

Quelle: bild.de