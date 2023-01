Deutschland-Ranking: Die höflichsten und unhöflichsten Städte – Auf der Sprachlern-Plattform „Preply“ wollte man wissen, welche Stadt in Deutschland wohl die höflichste und welche die unhöflichste sei, und startete eine entsprechende Umfrage. Jeder, der bereits seit mindestens seit zwölf Monaten dort ansässig ist, war dabei angehalten, Auskunft darüber zu geben, welche Verhaltensweisen in seinem Wohnort typisch sind.

Abgefragt wurden dabei zwölf Aspekte, wie zum Beispiel „in der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein“, „kein Trinkgeld geben“, „sich in der Warteschlange vordrängeln“ oder auch „Lärmen an öffentlichen Orten“, die mit Punkten von 1 bis 10 zu bewertet waren – 1 für „am wenigsten unhöflich“ und 10 für „am höflichsten“.

Aus diesen Daten errechnete „Preply“ schließlich Durchschnittswerte, um auf dieser Basis die höflichsten und natürlich auch die unhöflichsten Städte Deutschland zu küren.

Über 1.500 Menschen nahmen teil und erklärten Essen zur hierzulande unhöflichsten Stadt.

Vermutlich wegen der vielen Studenten sei es dort keine Überraschung, dass viele Menschen in der Öffentlichkeit in ihren Smartphones vertieft seien. Außerdem zeichnen sich Essener der Umfrage zufolge besonders häufig durch eine geschlossene Körpersprache aus und benehmen sich Fremden gegenüber abweisend.

Auf dem zweiten Platz in Sachen Unbeliebtheit landete Dresden, wo übrigens auch die geizigsten Menschen leben sollen. Im Gesamtranking der 20 größten deutschen Städte folgen Frankfurt und Köln auf dem dritten und vierten Platz, Dortmund landet auf dem fünften, München auf Platz sechs. Erst dann folgen Berlin, Stuttgart und Bielefeld.

Am höflichsten geht es dagegen in Bochum, Bremen und Hannover zu.

Das Ergebnis ist von daher interessant, als dass Bochum gerade einmal knapp 18 Kilometer, beziehungsweise etwa acht Minuten mit dem Zug von dem Unhöflichkeits-Titelhalter Essen entfernt ist. Die Studien-Autoren betonen: „Die geographische Lage scheint also keinen Einfluss auf diese Bewertung zu haben.“

Als landesweit häufigste Unsitte der Deutschen machte die Umfrage zudem „In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein“ aus. Am zweitweitesten verbreitet ist „Fremden keine Beachtung schenken“, was vor allem in Köln sehr ausgeprägt sein soll. Platz drei hat „Lärmen in der Öffentlichkeit“ inne, Platz vier „in der Öffentlichkeit Videos ansehen“ – beides in Essen am häufigsten anzutreffen.

Unterm Strich attestieren die Sprach-Experten der Plattform den Deutschen aber eine durchaus höfliche Natur, liege der Durchschnitt der „Unhöflichkeits-Skala“ von eins bis zehn aller Städte zusammengenommen doch bei 5,84, der höchste bei 6,47 und der niedrigste bei 5,17.

Zudem habe die Studie aufgezeigt, dass insbesondere eine schlechte Verhaltensweise hierzulande nur selten anzutreffen ist: „Die Deutschen umgehen normalerweise keine Warteschlangen, sondern warten geduldig, bis sie an der Reihe sind.“

Quellen: tag24.de , preply.com