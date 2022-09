Deutsches Sturmgewehr HK G36: US-Waffenexperte zeigt „Teutonisches Meisterwerk“ – Es hat eine rege Historie hinter sich, wird von manchen mit dem Vorgänger G3 verglichen und als schlechter erachtet: Das Heckler & Koch G36 ist nach wie vor die aktive Ordonnanzwaffe der Bundeswehr, jeder Soldat erhält eines als persönlichen Ausrüstungsgegenstand. Mit der Einführung des Sturmgewehrs kam es zu einer Kontroverse. Der Vorwurf: Der Lauf würde nach einigen hundert Schuss überhitzen, die Waffe dann verziehen. Doch wie erachtet ein US-Experte sie heute? Sein Video zeigt es.

Man darf wohl von keinem Spoiler sprechen, der einem den Spaß an der Antwort auf diese Frage verdirbt, wenn ein Video den aus dem Englischen übersetzten Titel „Das HK G36 – ein teutonisches Meisterstück“ trägt. So benannt von Betreiber des YouTube-Kanals „Garand Thumb“, der seinen Namen nicht zu Unrecht trägt: Unter dem Garand-Daumen versteht man ein Phänomen, bei dem US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg, ausgerüstet mit dem Gewehr M1 Garand, sich beim Nachladen der Waffe den Daumen klemmten.

Dieser sah bei vielen irgendwann entsprechend blau und wund aus:

Der „Garand Thumb“, das Zeichen des aktiven US-Soldaten. Vor einigen Jahren erhielt der Kanalbetreiber eigenen Angaben zufolge eine solche alte Waffe als Liebhaberstück – was seine Liebe zu dem Gewehr entfachte und ihn in seiner militärischen Laufbahn dazu führte, den Kanal zu gründen und beim US-Militär „Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE) Specialist“ zu werden. In dieser Funktion als Berufssoldat und Videomacher lernte er etliche Waffen kennen und stellt diese einem Millionenpublikum vor.

So nimmt sich „Garand Thumb“ auch das HK G36 vor und beleuchtet eine Iteration dieser Waffe mit ihren Kunststoffanteilen. Von der grundsätzlichen Funktionsweise des Gasdruckladers über mögliche Läufe und die Reflex-Zieloptik bis hin zur Mündungsdämpfung und dem Klappschaft erläutert der Berufssoldat jeden Aspekt der deutschen Ordonnanzwaffe. Er schließt sein Video mit einem Vergleich mit einigen anderen Sturmgewehren ab, die momentan als Dienstwaffen weltweit im Einsatz sind.

Sein Fazit zum G36: „Sehr verlässlich, sehr präzise, ich mag es.“

Quelle: onwardresearch.com