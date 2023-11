Deutscher Wetterdienst Prognose zum Winter 2023 – Mit Blick auf die aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steht uns in diesem Jahr ein vergleichsweise warmer Winter ins Haus. Wie es vonseiten der Meteorologen heißt, ist zum kalendarischen Winterbeginn am 1. Dezember mit eher milden Temperaturen zu rechnen. Dafür steige die Wahrscheinlichkeit für Kaltlufteinbrüche dann aber wieder zum Ende der Saison am 29. Februar.

Die Experten betonen jedoch, dass es sich bei diesen Vorhersagen um Klimaprognosen handelt und nicht um spezifische Wetterprognosen. Das bedeutet, dass einzelne Tage oder auch ganze Wochen durchaus bitterkalt ausfallen können.

Tobias Fuchs zufolge, seines Zeichens Vorstand Klima und Umwelt beim DWD, habe ein dergestalt milder Winter "zwei Seiten".

So sei dieser einerseits "ein weiteres Indiz für den fortschreitenden Klimawandel auch in Deutschland", auf der anderen Seite aber auch gut für alle Energieverbraucher. Denn: "Wenn sich die Prognose bewahrheitet, könnten wir dadurch Heizenergie einsparen."

Die Klimaprognose fußt auf der Grundlage des Vergleiches von durchschnittlichen Dreimonatswerten der Jahre 1991 bis 2020. Dabei fließen komplexe Wechselwirkungen zwischen der Atmosphäre und trägeren Bestandteilen des Klimasystems – wie dem Ozean, dem Meereis und der Landoberfläche – in die Berechnungen mit ein. Die dabei erstellten saisonalen Vorhersagen gelten zwar für größere Zeiträume und größere geografische Gebiete, sind dafür aber auch nicht so genau wie Wettervorhersagen.

Quelle: spiegel.de