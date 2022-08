Deutscher Klima-Aktivist demonstriert in Stockholm: Schwedische Polizei steckt ihn in den Knast – Der 40-jährige Christian Bläul hat sich als Mitglied der „Letzten Generation“ bereits auf die B 170 geklebt und in Dresden dabei geholfen, den Berufsverkehr zum Erliegen zu bringen. Da Umweltschutz aber nicht nur ein deutsches Anliegen ist, nimmt Bläul auch im Ausland an Protestaktionen teil, was ihm nun aber zum Verhängnis wurde.

Der IT-Entwickler klebte sich anlässlich einer Demo der schwedischen Klimaschutz-Organisation „Återställ Våtmarker“ (zu Deutsch: „Sumpfgebiete wieder herstellen“) am 17. August in Stockholm mit seiner Hand am Asphalt fest.

Das Ziel der „Kampagnen des friedlichen zivilen Widerstandes“ von „Återställ Våtmarker“ ist es, von der Regierung ein Verbot für den Abbau von Torf zu erzwingen.

Daraufhin erschien die Polizei und nahm die Protestler in Gewahrsam.

Doch während vergleichbare Situationen hierzulande meist glimpflich für die Aktivisten ausgehen, die sogar mit Suppe bei der Entlassung aus dem Gefängnis begrüßt oder mit gesammelten Spendengeldern ausgelöst werden, sollte es für Bläul in Schweden nicht so einfach laufen.

Wie eine Sprecherin der „Letzten Generation“ erklärte, wurde „nur er […] von einem schwedischen Gericht im Schnellverfahren bis mindestens diesen Freitag inhaftiert, bevor über die weitere Strafverfolgung entschieden wird“.

„Ihm wird Sabotage vorgeworfen.“

++ Seit 28 Stunden befindet sich Christian @Gogowitsch in Stockholm in Gewahrsam ++



Fluten, Hitze, Dürre — all das kann man nicht wegsperren.



📷 @DanniPilgerpic.twitter.com/1R9BHyoPzt — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 18, 2022

Wie die Vereinigung verlautbaren ließ, würden die schwedischen Behörden in Bläuls Fall „besonders hart“ vorgehen: „Noch nie war ein Unterstützer der Letzten Generation oder der schwedischen Schwesterorganisation so lange in Gefangenschaft.“

Der inhaftierte Bläul lässt indes ausrichten: „Ich stehe zu dem, was ich tue. Es ist wichtig zu handeln, auch international, denn die Klimakatastrophe macht nicht vor Grenzen halt.“

Carla Hinrichs, Pressesprecherin der „Letzten Generation“ ergänzt: „Wir befinden uns in einer globalen Krise, die Erde brennt. Darum ist es wichtig, dass wir auch auf internationaler Ebene mehr Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe fordern.“

„Wir lassen uns von unserem Einsatz für die Zukunft unserer Kinder und aller Menschen nicht abschrecken. Auch nicht von Gefängnisstrafen!“

LIVE: 4 klimatorganisationer - Återställ Våtmarker, Letzte Generation, Extinction Rebellion Sverige, och Elokapina - Extinction Rebellion Finland - sitter på Södra Länken i protest mot politikernas svek, samt i solidaritet med häktad aktivist Just nu sitter ett tjugotal personer på Södra länken i Stockholm i en fredlig klimataktion. Flera av dem är unga personer som riskerar fängelse för att de är livrädda för hur deras framtid kommer att se ut. Några har precis tagit studenten. Det är hjärtskärande att se att dessa unga personer behöver göra detta och riskera fängelse för att klimatkrisen är akut och att våra politiker inte agerar. #klimat #climateemergency #climate #A22Network Posted by Återställ Våtmarker on Sunday, August 21, 2022

