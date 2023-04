Deutscher Brauer-Bund warnt: Es droht ein neuer Engpass bei Bierflaschen – Der Deutsche Brauer-Bund warnt eindringlich davor, dass es bald abermals zu einem akuten Mangel an Bierflaschen kommen könnte. Hauptgeschäftsführer Holger Eichele betonte gegenüber der „WirtschaftsWoche“: „Bei der Versorgung mit Flaschen steht der Branche in diesem Sommer ein absoluter Härtetest bevor.“

Wie Eichele erklärt, befänden sich die Brauereien in Deutschland im Zuge der Coronapandemie und der Gaskrise nach wie vor in einer schwierigen Situation.

„Manche Brauereien mussten sich vielleicht aus finanziellen Gründen mit dem Nachkauf von Neuglas zurückhalten. Andere bekommen einfach nichts, weil die Glashütten nicht liefern können.“

Nachdem es im vergangenen Jahr bereits zu einem Engpass an Mehrwegflaschen gekommen war, hatten die Brauereien ihre Kunden dazu aufgefordert, ihr Leergut möglichst bald auch wieder zurückzubringen.

Natürlich käme es Eichele zufolge hinsichtlich des Bedarfes an Flaschen immer wieder zu saisonalen Schwankungen – mit steigenden Temperaturen tränken die Menschen auch wieder mehr –, aber in diesem Jahr kämen „viele Faktoren zusammen“.

So seien die Preise für Glasflaschen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine stark angestiegen, stünden viele Glashütten dort aktuell doch still. Zurzeit koste eine Bierflasche im Einkauf etwa 30 Cent, und damit doppelt so viel, wie vor Kriegsbeginn.

Erschwerend käme laut dem Brauer-Bund hinzu, dass der Handel mit seiner „Aktionitis“ zum Flaschenmangel beitrage: „Wie alle Lebensmittelhersteller sind auch die Brauereien von dem immer schärferen Wettbewerb der Handelskonzerne betroffen.“

Die Konkurrenz unter den Handelsketten habe zu einem „ruinösen Preiskampf“ geführt.

Eichele weiter: „Die bieten dann zwei Kästen Bier zum Sonderpreis an. Das führt dazu, dass Flaschen und Kästen viel später zurückgegeben werden.“

Quelle: wiwo.de