Deutsche Post: Pakete werden vor Weihnachten auch abends zugestellt – die Corona-Pandemie führt alle an ihre Grenzen. Auch die Deutsche Post, wobei diese am Ende auf ein Rekordjahr für Paketzustellungen zurückblicken wird. Denn durch den Ausbruch des Corona-Virus inklusive den staatlichen Maßnahmen gegen die Pandemie, haben die Onlinebestellungen logischerweise um ein Vielfaches zugenommen.

Jetzt steht bald ja die Vorweihnachtszeit vor der Türe, was Onlinebestellungen und den damit verbundenen Paketen weiter in die Höhe schnellen lassen wird. Drum gab die Deutsche Post nun bekannt, dass es vor Weihnachten auch mal abends an der Haustüre klingeln wird.

Zusteller der Deutschen Post werden demnach in der Vorweihnachtszeit auch am Abend Paket ausliefern. Das ist für Berufstätige natürlich gleich doppelt praktisch. Post-Vorstand Tobias Meyer: „Wir arbeiten mit mehreren Wellen über den Tag, sodass unsere Zusteller in den kommenden Wochen häufiger auch noch abends klingeln werden. […]

Von Ende November bis zu Weihnachten erwarten wir drei bis vier sehr starke Wochen mit rund elf Millionen Sendungen an Spitzentagen gegenüber sonst im Schnitt 5,2 Millionen Sendungen.“ Laut Meyer werde man in dieser Zeit pro Woche dann rund 50 bis 55 Millionen Pakete transportieren. Eine unvorstellbare Masse, weshalb die Abendlieferung absolut nachvollziehbar ist.

Zwar ist das in den Jahren nie anders gewesen, aber wer in diesem Jahr sein Paket an Heiligabend beim Empfänger sehen will, sollte bis spätestens zum 19. Dezember um 12 Uhr sein Paket aufgegeben haben – Briefe und Postkarten sollte man bis spätestens 22. Dezember bei der Post abgegeben haben.

Quelle: spiegel.de