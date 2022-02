Deutsche Post: Änderung bei Zustellung von Briefen und Paketen – Wie „RUHR24“ berichtet, plant die Deutsche Post für die Zukunft radikale Änderungen bezüglich ihrer Zustellungen. Dies betrifft nicht nur die Briefpost, sondern auch die von Paketen. So will die Deutsche Post Briefe und Pakete gemeinsam zustellen, was bis dato meist nicht getrennt voneinander passiert.

Aus Konzernsicht würde die Briefpost immer weiter abnehmen, weshalb eine Zusammenlegung beider Zustellungswege notwendig wäre. Der Nebeneffekt könnte bei diesen Änderungen allerdings sein, dass etliche Jobs der Briefträgerinnen und Briefträger wegfallen würden.

75 Prozent aller Briefe und Pakete via Verbundzustellung

Laut der „Welt am Sonntag“, die sich wiederum auf den „Planungsleitfaden Zustellnetz der Zukunft“ beruft, will die Deutsche Post diesen einschneidenden Schnitt in ihrem Zustellungssystem ab dem Jahr 2025 umsetzen. Dann sollen mindestens 75 Prozent aller Briefe und Pakete deutschlandweit kombiniert zugestellt werden.

Hierbei soll dann vor allem die Auslieferung von Briefen in Stadtrandgebieten zu Fuß oder per Rad wegfallen. Heißt: keine Briefträger mehr in diesen Zonen. Ganz neu ist diese Änderung nicht, wurde die sogenannte Verbundzustellung doch bereits seit dem Jahr 2018 in den Stadtrandgebieten schrittweise eingeführt. Die Auslieferung von Briefen und Paketen in den Städten wird allerdings weiterhin durch zwei unterschiedliche Zusteller bewerkstelligt.

Sorge der Beschäftigten um ihre Zukunft

Während viele Beschäftigte aufgrund der Änderung bei der Zustellung von Briefen und Paketen via Verbundzustellung um ihre Jobs in der Zukunft fürchten, sieht die Deutsche Post keinen groß angelegten Personalabbau. So sagte ein Konzern-Sprecher der „Welt am Sonntag“, dass die Verbundausweitung die Anzahl der Beschäftigten nicht stark verändern werde.

Quelle: ruhr24.de