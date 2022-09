Deutsche Bahn: Vorstellung des ICE L – Die Bahn blickt in die Zukunft und investiert 550 Millionen Euro in ihren ICE-Fuhrpark für den Fernverkehr. Mit dem nun frisch vorgestellten ICE L will man derweil auch gleich die Zugfahrt revolutionieren. So bringt die neue ICE-Generation des spanischen Herstellers Talgo für die Passagiere einige Verbesserungen mit sich.

Ingesamt hat die Deutsche Bahn bei Talgo 23 der sogenannten „Niederflurzüge“ in Auftrag gegeben. Der ICE L ermöglicht es, dass die Fahrgäste auf Bahnsteighöhe einsteigen können, also keine Stufen mehr vorhanden sind. Dies wiederum ist eine massive Erleichterung für alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, aber eben auch für Bahnfahrer mit zum Beispiel schweren Koffern, Kinderwagen, Fahrrad oder Rollator.

562 Sitzplätze mit Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h

Der B-Vorstand Personenfernverkehr Michael Peterson sagte zum ICE L bei dessen Präsentation im Bahnwerk Grunewald: „Der stufenlose Einstieg beim ICE L setzt neue Maßstäbe. Reisen mit der Bahn wird so für alle Fahrgäste noch einfacher und komfortabler. […] Und mit dem neuen Innendesign im ICE gibt es erstmals Wohnzimmeratmosphäre auf der Schiene.“

Der ICE L setzt sich aus insgesamt 17 Reisezugwagen zusammen inklusive des Steuerwagens. Der neue „Niederflurzug“ der Bahn besitzt dabei 562 Sitzplätze, wovon 85 Plätze an die 1. Klasse gehen und 477 Sitzplätze der 2. Klasse angehören. Die Höchstgeschwindigkeit des ICE L beträgt 230 km/h. Die ersten Züge sollen ab Oktober 2024 auf die Schienen geschickt werden.

Die ersten Züge werden dann zwischen den Bahnhöfen Berlin und Amsterdam fahren. Spätere Verbindungen sollen dann auch nach Sylt und ins Allgäu führen.

