So könnte ein 9-Euro-Ticket-Nachfolger aussehen

Deutsche Bahn plant Nachfolger: So könnte ein 9-Euro-Ticket-Nachfolger aussehen – Ein Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket ist im Gespräch. Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um ein 49-Euro-Ticket handeln. Dies geht aus einem Eckpunktepapier hervor, welches der am Mittwoch begonnenen Verkehrsministerkonferenz in Bremerhaven entstammt, wie etwa die „Welt“ unter Berufung auf die „Rheinische Post“ berichtet.

Von dem 49-Euro-Ticket-Modell erwarten sich die Verkehrsminister demzufolge sowohl eine hohe Klimawirkung als auch viele Neukunden. Das Angebot soll wohl nicht zuletzt deshalb den Namen „Klimaticket Deutschland“ tragen und Gültigkeit im gesamten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufweisen. So heißt es dazu im Eckpunktepapier:

„Es ist personalisiert und nicht übertragbar.“

Angeboten werden soll der Nachfolger des Neun-Euro-Tickets sowohl in analoger als auch in digitaler Form. Wann dieses neue Ticketmodell eingeführt wird, hänge allerdings weiter von einer Verständigung bei der Finanzierung ab. Demnach fordern die Verkehrsminister, dass ihnen der Bund ein Angebot zur Steigerung der Regionalisierungsmittel unterbreitet.

Mit dem Bundesverkehrsministerium, den kommunalen Spitzenverbänden sowie führenden Verkehrsverbänden sei das Eckpunktepapier abgestimmt worden. Gegenüber der „Rheinischen Post“ erläuterte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen, dass die Länder im September einen Prozess zur Konzeption der Eckpunkte für ein Nachfolgemodell begonnen hätten. Dieser Vorgang befinde sich „auf einem guten Weg“, so Krischer.

Eine Gesamtfinanzierung des ÖPNV fehle aber weiterhin.

Quelle: welt.de