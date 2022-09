Deutsche Bahn kündigt Preiserhöhung an

Wegen steigender Energiekosten: Deutsche Bahn kündigt Preiserhöhung an – Vor dem Hintergrund der steigenden Strompreise erwartet die Bahn Mehrkosten in Höhe von zwei Milliarden Euro. Auf Fahrgäste kommt deshalb eine erneute Preiserhöhung zu, die laut dem Unternehmen bereits im Winter zu erwarten ist.

Vorstandsmitglied Michael Peterson verwies in diesem Zusammenhang auf die gestiegenen Energiekosten und erklärte kürzlich am Rande der Präsentation eines neuen Zuges in Berlin: „Natürlich werden wir Preise erhöhen müssen.“

Man wolle bis zum Ende des Monats über die konkrete Erhöhung informieren.

Dem üblichen Turnus zufolge, steigen die Preise zum Fahrplanwechsel, der Mitte Dezember stattfindet. Eine Preiserhöhung von durchschnittlich vier Prozent für den Regionalverkehr außerhalb von Verkehrsverbünden und Ländertarifen ist bereits angekündigt.

Ab 2024 soll außerdem ein neuer ICE auf den Gleisen unterwegs sein, der über stufenlose Eingänge verfügt – ein Segen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und Kunden mit sperrigem Gepäck, Fahrrädern oder Kinderwagen. 23 Züge des sogenannten ICE-L (low floor) sollen bis 2027 von dem spanischen Hersteller Talgo geliefert werden – Kosten: 550 Millionen Euro.

In Zukunft soll der stufenlose Zutritt Standard werden, betonte Peterson im Rahmen der Präsentation des neuen ICE: „Unser Ziel als DB ist: Bahn fahren für alle, Bahn fahren ohne Barrieren.“

Quelle: welt.de