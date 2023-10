„Deswegen wehre ich mich dagegen“: Heino äußert sich erneut zum Gendern – Vor kurzem machte der Volksmusiker Heino in den Medien wieder von sich Reden. Allerdings nicht unbedingt wegen seines neuen Albums, auf welchem er bekannte Mallorca-Partysongs interpretiert, sondern vor allem wegen seiner Ansichten zum Thema Gendern, die er im Zuge eines Auftrittes im Sat.1-Frühstücksfernsehen den Zuschauern unverblümt mitteilte. Heino redete sich dabei förmlich in Rage und brachte damit die Befürworter des Genderns gegen sich auf.

Stören tut das den 84-Jährigen jedoch nicht, der nun sogar nachlegt.

Angefangen hatte es mit der Promo zu Heinos neuem Album „Lieder meiner Heimat“, auf dem der Musiker auch Songs wie „Layla“ oder „10 nackte Friseusen“ zum Besten gibt, die bekanntermaßen ob ihres Inhaltes als umstritten gelten – weil nicht gendergerecht.

Nachdem Heino, auf seine Sicht zum Thema angesprochen, auf Sat.1 erklärte, „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen – Ich steh’ da überhaupt gar nicht zu“, bekam diesmal der Sender RTL den Volksmusiker auf dem Oktoberfest zu fassen.

Dort betonte er abermals:

„Ich hab ja meinen Satz gesagt: ‚Denen haben sie ins Gehirn geschissen.‘ Wie können wir unsere Sprache verändern? Das kann man nicht zulassen und das darf nicht so sein. Und deswegen wehre ich mich dagegen und nehme das Gendern nicht an. Und ich würde auch alle Leute dazu ermutigen, das nicht zu tun, denn wir haben noch eine schöne Sprache. Es ist eine schwere Sprache, aber eine schöne Sprache – und die lasse ich mir von keinem wegnehmen.“

Von dem Shitstorm, der über Heino nach seinen Aussagen angeblich hereingebrochen ist, scheint dieser jedenfalls herzlich unbeeindruckt zu sein. Womöglich auch gestärkt durch den vielen Zuspruch, den der 84-Jährige nun in den sozialen Medien für seine Meinung erhält, denkt dieser trotz der Forderung nach Auftrittsverboten nicht ans Aufhören:

„Nein, ich bin gern unter Leuten. Und solange ich noch so gut mit den Beinen laufen kann und auch so gut singen kann, werde ich noch einige Jahre, so Gott will, unter euch sein.“

Quelle: stern.de