Der Winter kommt: Es wird kalt und frostig in Deutschland – Nach einem gefühlt ewigen Herbst hat es der Winter dann doch noch in unsere Breitengrade geschafft und setzt sich nun mit Dauerfrost fest. Wetterprognosen zufolge steht uns ein Wintereinbruch bevor und damit bleibt es erst einmal kalt in Deutschland.

In der Mitte des Landes ist am Wochenende mit leichtem Schneefall zu rechnen – eine dünne Schneedecke soll sich dann von Franken bis nach Norddeutschland erstrecken. Und auch im westdeutschen Mittelgebirge kann am Samstag etwas Schnee herabkommen, allerdings selbst auf den Gipfeln nur wenige Zentimeter.

Tagsüber klettern die Temperaturen über den Nullpunkt, in der Nacht wird es hingegen leicht frostig.

Von daher ist in den Morgenstunden wegen glatter Straßen Vorsicht geboten. Von der Mitte bis in den Osten und Norden prognostizieren die Wetterfrösche zudem Dauerfrost mit Höchstwerten um die 0 Grad.

Am Sonntag schwappt dann warme Luft aus dem Süden zu uns herüber, die theoretisch ausreichen würde, um das Thermometer wieder auf bis zu 15 Grad ansteigen zu lassen, dem steht allerdings eine relativ kalte Luftschicht am Boden entgegen. Ein Effekt, der sich bis in den Norden zieht, so dass es auch weiterhin zu Frost kommt.

Außerdem ist mit Nebel und Hochnebel zu rechnen.

Nach einem relativ eintönigen Wochenende mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, rechnen die Experten in der kommenden Woche dann mit einer Überraschung: War man zuvor noch von einem relativ milden Winter ausgegangen, verhält sich das La-Niña-Muster nun doch anders als erwartet.

Eigentlich hätte es wieder wärmer werden sollen, doch allem Anschein nach wird uns die kalte Wetterlage bis Mitte Dezember und auch darüber hinaus erhalten bleiben. Die Chancen für weiße Weihnachten stehen damit jedenfalls nicht schlecht.

