Der Meister des RC-Hubschraubers: Ass zeigt irre Kunstflüge mit Fernlenk-Heli – Kunstflieger sind schon eine besondere Sorte Mensch, selbst in der Welt unerschrockener Piloten. Man denke nur an die berühmten „Blue Angels“ in ihren US-Kampfjets. Auch mit dem Helikopter lassen sich unglaubliche Stunts vollführen, wie Tom Cruise etwa in den „Mission Impossible“-Streifen höchstpersönlich am Steuerknüppel bewies. Doch es geht auch ohne Lebensgefahr mit ebenso atemberaubenden Manövern – wie das nun folgende Video zeigt.

Darin erleben wir einen Mann, der es zur Meisterschaft mit dem Fernlenk-Helikopter gebracht hat. Dadurch brachte er es auch zu einigem Ruhm in dieser Gemeinschaft der Modellbauer und Hobbypiloten – immerhin bringt es der Kanal von Tareq Alsaadi auf mehr als 29.000 Abonnenten (Stand: Februar 2021). Die mögen den Mann nicht nur wegen seines sonnigen Gemüts, mit dem er allen Zuschauern auf Instagram und YouTube immer nur das Beste und ein erfolgreiches Leben wünscht, bevor er überhaupt zur Fernsteuerung greift.

Denn bei dem, was er mit verschiedenen Fernlenk-Helimodellen vollbringt, klappt einem die Kinnlade herunter. Man mag zuerst an visuelle Effekte oder Computeranimationen denken, wenn man sieht, wie Tareq neue „Spielzeuge“ testet.

Wer anfangs sieht, wie er einen RC-Hubschrauber erst ein halbes Dutzend Mal auf- und niedergehen und dann unvermittelt wie an einem Gummiband in die Höhe schnellen lässt, mag noch milde lächeln, abwinken und sich fragen, warum so ein Clip den Klick wert sein soll.

Wenn man dann aber dranbleibt und erlebt, wie Tareq die Nummer vollbringt, während er den kleinen Heli vom Typ „Goblin Kraken“ mühelos über Kopf fliegen lässt, bevor dieser mit der Nase nach unten in Kippneigung herum zuckt wie eine Riesenlibelle mit Amphetaminproblem, hat man sich die Frage durch das Betrachten selbst beantwortet …