Meister zeigt Obstschnitt in Perfektion

Der echte „Fruit Ninja“: Meister zeigt Obstschnitt in Perfektion – Wer auf seinem Mobilgerät Spiele bevorzugt, bei denen weder explodierende Vögel auf grüne Schweine treffen, noch Reihen aus Juwelen gebildet oder gegnerische Wikingerclans zermalmt werden müssen, kennt ja vielleicht eines der Urgesteine der mobilen Wisch-Games: „Fruit Ninja“. Dabei zerteilt man mit dem Finger wie mit einem Schwert allerlei Obst. Wer mehr Obstschnitt in Perfektion erleben will, gönnt sich dieses Video.

Das entstammt dem YouTube-Kanal „Epicurious“, von Fans mitunter einfach nur „Epi“ genannt. Für einen Kochkanal ist dieser mit mehr als 4,4 Millionen Abonnenten auf dem größten Videoportal der Welt einer der erfolgreicheren. Was nicht zuletzt daran liegt, dass man sich hier auch gerne mal mit ausgefallenen Themen, Speisen und Zutaten auseinandersetzt und mitunter wahre Meister ihres Faches dort zu Werke gehen.

So auch in diesem Ableger einer Reihe:

Denn bei „Epicurious“ gibt es zwar jede Menge Tutorials für Kochanfänger, welche die grundlegenden Schritte an Schneidbrett und Kochtopf zeigen. Doch ebenso beliebt sind die „Method Mastery“-Videos mit ihrem selbsterklärenden Namen: Meisterschaft in den verschiedenen Disziplinen der Küche wird hier unter Beweis gestellt und kann abgeguckt werden. Chefkoch Frank Proto zeigt diesmal sein Handwerk in Vollendung.

Bei einer Bildungsstätte namens Institute of Culinary Education unterweist er Kochtalente. Im vorliegenden Fall profitieren wir von Protos Kenntnissen – denn anhand von Vertretern nahezu jeder vorstellbaren Frucht- und Obstsorte zeigt uns der Meister, wie man schneidet, entkernt, schält und dekorative Abschnitte mit nur wenigen Handgriffen herstellt.

Ein nützlicher Helfer für jeden, der Gäste hat und Früchte gerne ansprechend anrichtet.