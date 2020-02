Autor: Calixto Pape

Dem Platz am Tresen einer Bar wohnt etwas Rituelles inne. Egal wie viel Trubel um einen herum herrscht, es gibt kaum einen Ort dieser Welt, an dem man besser abschalten und gleichzeitig auch noch Bier bestellen kann. Ein gelebtes Beispiel für diese Behauptung ist Tony Tovar, ein Mann, der mit seiner Gemütsruhe als „World’s Chilliest Man“ in die Annalen des Internets einging.

Den Knaben aus St. Louis zieht es regelmäßig in die Behrmann’s Tavern, eine Bar der näheren Nachbarschaft. Dort sitzt er dann, raucht und zieht sich bei netter Atmosphäre ein, zwei kühle Blonde rein. So auch an dem Tag, an dem das folgende Video entstand. Zwar entschied sich an eben jenem 28. August ein bewaffneter Mann dazu, den Laden auszurauben, für Tony machte das aber keinen wesentlichen Unterschied.

Vollkommen unbeeindruckt davon, dass da einer mit einer geladenen Waffe herumfuchtelt und die Anwesenden auffordert, sich auf den Boden zu legen und Bargeld und Telefone rauszurücken, bleibt er ganz einfach sitzen, nippt weiter an seinem Bier und checkt das Handy.

Jenes versucht der Räuber ihm natürlich zu entreißen, was sich Tony trotz Gewehr in der Seite aber nicht bieten lässt und sich kurz darauf sogar noch eiskalt eine Zigarette anzündet. Die Eier muss man erst mal haben.

„Ich war nicht wirklich besorgt“, sollte Tovar später gegenüber einem lokalen Sender zu Protokoll geben. „Ich hatte nur ein wirklich gutes Gefühl, dass er niemandem etwas antun wollte. Er wollte nur Drogengeld.“ Obwohl Tony im Zuge dessen erklärte, jederzeit wieder so zu reagieren – „Manchmal muss man solchen Punks einfach die Stirn bieten“ – betont er, dass niemand seinem Beispiel folgen sollte. Dem können wir uns nur anschließen.

Quelle: huffpost.com